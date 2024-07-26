26 июл 2024



Участники SEPULTURA поделились планами напослеSEPULTURье



У участников SEPULTURA, Andreas'a Kisser'a и Derrick'a Green'a спросили, чем они будут заниматься после окончания юбилейного тура:



Andreas: «Я не знаю, и это замечательное чувство. Я хочу научиться играть на акустической гитаре и создать обучающий материал по музыке SEPULTURA. Я делал небольшие попытки то тут, то там, но не сделал полного обзора моей игры на гитаре и сочинительства. Я решу, когда придет время, но сейчас нужно отпраздновать сегодняшний юбилей».



Derrick: «Я хочу добиться большего в телешоу „Highway To Health“, над которым я сейчас работаю. Меня также интересует работа голосом в анимации или рекламе. В музыкальном плане я бы хотел делать что-то вне металла, больше петь, но если кто-то предложит что-то интригующее, я буду открыт для этого, потому что я не собираюсь отдаляться от музыки».







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