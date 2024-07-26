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*Винил RED HOT CHILI PEPPERS выйдет летом 30
*Гитарист EXODUS: «Если ты веришь в Бога, ну и дятел же!» 27
*Бритни посоветовала семейки OSBOURNE от.. ся от неё 22
*Барабанщик IRON MAIDEN уже не может играть "Caught Somewhere... 19
*SHARON OSBOURNE: «Есть один из IRON MAIDEN, завидующий моему... 19
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Sepultura

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26 июл 2024 : 		 Участники SEPULTURA поделились планами напослеSEPULTURье

18 июл 2024 : 		 Drum-cam от SEPULTURA

4 июл 2024 : 		 Гитарист SEPULTURA: «Примите природу, мать вашу!»

24 июн 2024 : 		 Гитарист SEPULTURA не против появления бывших на финальном концерте

15 июн 2024 : 		 MAX CAVALERA о реюнионе SEPULTURA

16 май 2024 : 		 Drum-cam от нового барабанщика SEPULTURA

14 май 2024 : 		 Drum-cam от нового барабанщика SEPULTURA

11 май 2024 : 		 Drum-cam от SEPULTURA

7 май 2024 : 		 Drum-cam от SEPULTURA

26 апр 2024 : 		 Drum-cam от SEPULTURA

24 апр 2024 : 		 Drum-cam от SEPULTURA

16 апр 2024 : 		 SEPULTURA открыла тур по Латинской Америке

30 мар 2024 : 		 Drum-cam от SEPULTURA

20 мар 2024 : 		 Drum-cam от SEPULTURA

3 мар 2024 : 		 SEPULTURA открыла тур

3 мар 2024 : 		 Видео с саундчека SEPULTURA с новым барабанщиком

28 фев 2024 : 		 ELOY CASAGRANDE об уходе из SEPULTURA

27 фев 2024 : 		 Из SEPULTURA ушёл барабанщик

20 янв 2024 : 		 MAX CAVALERA не слушал последние альбомы SEPULTURA: «Мне это неинтересно»

27 дек 2023 : 		 Барабанщик SEPULTURA впервые услышал VULFPECK

26 дек 2023 : 		 Вокалист SEPULTURA: «Как только перестал брать в рот крепкое, стало лучше»

8 дек 2023 : 		 SEPULTURA едет в прощальный тур

27 ноя 2023 : 		 Гитарист SEPULTURA об адаптации к существующим условиям: «Мы чувствуем себя лучше, чем когда-либо»

23 ноя 2023 : 		 Гитарист SEPULTURA: «Нового альбома в течение ближайших нескольких лет не будет»

21 ноя 2023 : 		 Лидер SEPULTURA: «Мы все умрем, так давайте об этом говорить!»

2 ноя 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления SEPULTURA
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|||| 26 июл 2024

Участники SEPULTURA поделились планами напослеSEPULTURье



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У участников SEPULTURA, Andreas'a Kisser'a и Derrick'a Green'a спросили, чем они будут заниматься после окончания юбилейного тура:

Andreas: «Я не знаю, и это замечательное чувство. Я хочу научиться играть на акустической гитаре и создать обучающий материал по музыке SEPULTURA. Я делал небольшие попытки то тут, то там, но не сделал полного обзора моей игры на гитаре и сочинительства. Я решу, когда придет время, но сейчас нужно отпраздновать сегодняшний юбилей».

Derrick: «Я хочу добиться большего в телешоу „Highway To Health“, над которым я сейчас работаю. Меня также интересует работа голосом в анимации или рекламе. В музыкальном плане я бы хотел делать что-то вне металла, больше петь, но если кто-то предложит что-то интригующее, я буду открыт для этого, потому что я не собираюсь отдаляться от музыки».




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26 июл 2024
gravitgroove
Было бы здорово, если бы они записали чисто акустический альбом с музыкой в духе Jasco, но с вокалом.

просмотров: 366

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