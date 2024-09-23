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Sepultura

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Лидер SEPULTURA об отношениях с братьями Cavalera



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ANDREAS KISSER в недавнем интервью вновь ответил на вопрос, насколько реально воссоединение с братьями Cavalera для финальных концертов SEPULTURA:

«Я надеюсь, что мы сможем это сделать. Да, это было бы здорово. Мы работаем над этим. У нас есть план до 2026 года. Мы хотели бы побывать везде, посетить все места, которые только можно, во время прощания. И надеюсь, что на последнем концерте, который состоится в Бразилии, будут участвовать все бывшие участники, включая братьев, конечно. Это было бы здорово для фанатов и для всех участников. И, надеюсь, мы сможем вместе отпраздновать эту удивительную историю».

На вопрос о том, каковы его отношения с Max'ом и Igor'ем на данный момент, он ответил:

«У нас нет никаких отношений. Мы общаемся через наших менеджеров и всё. Очень уважительно. Но никакой дружбы или общения».

Когда ведущий заметил, что было бы «здорово», если бы SEPULTURA восстановили «прекрасные дружеские отношения» между всеми нынешними и бывшими участниками группы к моменту последнего концерта SEPULTURA, он сказал:

«Я не знаю, возможно ли это, но я могу сказать, что в SEPULTURA сегодня царит дружба. Мы любим друг друга — группа и команда. И это и есть образ существования SEPULTURA. Это дух SEPULTURA. Никаких долбаных отдельных автобусов и отдельных гримёрок, и "я не разговариваю с этим парнем, я не разговариваю с тем парнем" — знаете, вся эта фигня. Мы очень любим друг друга. Мы ужинаем вместе. Мы делаем что-то вместе. Мы вместе джемуем. Мы вместе ездим на гастроли. Это здорово. Отношения потрясающие, и так и должно быть на празднике. Так что я очень доволен всем, что происходит».

Когда его попросили назвать его «любимый этап» или «любимую вещь», которую он сделал в составе SEPULTURA, он сказал:

«Текущий этап. Да, это единственное время, когда я имею дело со своим прошлым и своими воспоминаниями. У меня очень много замечательных воспоминаний. У меня были мечты, когда я был подростком, но в реальности SEPULTURA пошла намного дальше и всё вышло намного лучше, чем я мог мечтать, мог представить себе всё то, что произошло в нашей истории. Это потрясающе. И я ощущаю это сегодня, прямо сейчас. Это настоящее. Это самое важное. Именно в нём заключается жизнь. И сегодняшний день — лучший из всех. Оглядываешься назад и видишь 40 лет истории — столько удивительных вещей, которые произошли, людей, которых я встретил, и мою семью, которую я построил параллельно музыке и путешествиям, всех друзей, которых мы завели. Это уже сегодня. Именно поэтому мы празднуем сегодня. Мы можем вернуться назад и выделить какие-то особенные моменты, но всё упирается в сегодняшний день».




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КомментарииСкрыть/показать 3 )

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23 сен 2024
gravitgroove
Мне кажется там и в золотые годы дружбы не было со стороны Макса. Он изначально ему вскользь завидовал - как он был одет, что у него компания девиц была, еще придирался, что тот слишком серьезен, что те песни, которые он писал самостоятельно, якобы слишком вычурны, и потом то поведение и отношение, которое пошло со стороны Макса после его свадьбы на зеленовласой женщине, что на 16 лет его старше.
23 сен 2024
Вашингтон Ирвинг
gravitgroove, еще придирался, что тот слишком серьезен, что те песни, которые он писал самостоятельно, якобы слишком вычурны
Макс к Андреасу?
23 сен 2024
gravitgroove
Вашингтон Ирвинг, да. Было как-то год или два назад интервью, где он называл самые нелюбимые треки Sepultura. Туда попали Subtraction и Meaningless movements. Назвал их бездушными и выверенными. Хотя, по большому счету, разницы в них от остального почти нет никакой.

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