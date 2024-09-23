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Лидер SEPULTURA об отношениях с братьями Cavalera



ANDREAS KISSER в недавнем интервью вновь ответил на вопрос, насколько реально воссоединение с братьями Cavalera для финальных концертов SEPULTURA:



«Я надеюсь, что мы сможем это сделать. Да, это было бы здорово. Мы работаем над этим. У нас есть план до 2026 года. Мы хотели бы побывать везде, посетить все места, которые только можно, во время прощания. И надеюсь, что на последнем концерте, который состоится в Бразилии, будут участвовать все бывшие участники, включая братьев, конечно. Это было бы здорово для фанатов и для всех участников. И, надеюсь, мы сможем вместе отпраздновать эту удивительную историю».



На вопрос о том, каковы его отношения с Max'ом и Igor'ем на данный момент, он ответил:



«У нас нет никаких отношений. Мы общаемся через наших менеджеров и всё. Очень уважительно. Но никакой дружбы или общения».



Когда ведущий заметил, что было бы «здорово», если бы SEPULTURA восстановили «прекрасные дружеские отношения» между всеми нынешними и бывшими участниками группы к моменту последнего концерта SEPULTURA, он сказал:



«Я не знаю, возможно ли это, но я могу сказать, что в SEPULTURA сегодня царит дружба. Мы любим друг друга — группа и команда. И это и есть образ существования SEPULTURA. Это дух SEPULTURA. Никаких долбаных отдельных автобусов и отдельных гримёрок, и "я не разговариваю с этим парнем, я не разговариваю с тем парнем" — знаете, вся эта фигня. Мы очень любим друг друга. Мы ужинаем вместе. Мы делаем что-то вместе. Мы вместе джемуем. Мы вместе ездим на гастроли. Это здорово. Отношения потрясающие, и так и должно быть на празднике. Так что я очень доволен всем, что происходит».



Когда его попросили назвать его «любимый этап» или «любимую вещь», которую он сделал в составе SEPULTURA, он сказал:



«Текущий этап. Да, это единственное время, когда я имею дело со своим прошлым и своими воспоминаниями. У меня очень много замечательных воспоминаний. У меня были мечты, когда я был подростком, но в реальности SEPULTURA пошла намного дальше и всё вышло намного лучше, чем я мог мечтать, мог представить себе всё то, что произошло в нашей истории. Это потрясающе. И я ощущаю это сегодня, прямо сейчас. Это настоящее. Это самое важное. Именно в нём заключается жизнь. И сегодняшний день — лучший из всех. Оглядываешься назад и видишь 40 лет истории — столько удивительных вещей, которые произошли, людей, которых я встретил, и мою семью, которую я построил параллельно музыке и путешествиям, всех друзей, которых мы завели. Это уже сегодня. Именно поэтому мы празднуем сегодня. Мы можем вернуться назад и выделить какие-то особенные моменты, но всё упирается в сегодняшний день».







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