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*TED NUGENT: «Люблю я оленину!» 44
*Клавишник JOURNEY: «В тюрьме Трамп станет легендой!» 33
*GENE SIMMONS о курении, выпивке и наркотиках: «Шмекель работ... 29
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Sepultura

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24 июн 2024 : 		 Гитарист SEPULTURA не против появления бывших на финальном концерте

15 июн 2024 : 		 MAX CAVALERA о реюнионе SEPULTURA

16 май 2024 : 		 Drum-cam от нового барабанщика SEPULTURA

14 май 2024 : 		 Drum-cam от нового барабанщика SEPULTURA

11 май 2024 : 		 Drum-cam от SEPULTURA

7 май 2024 : 		 Drum-cam от SEPULTURA

26 апр 2024 : 		 Drum-cam от SEPULTURA

24 апр 2024 : 		 Drum-cam от SEPULTURA

16 апр 2024 : 		 SEPULTURA открыла тур по Латинской Америке

30 мар 2024 : 		 Drum-cam от SEPULTURA

20 мар 2024 : 		 Drum-cam от SEPULTURA

3 мар 2024 : 		 SEPULTURA открыла тур

3 мар 2024 : 		 Видео с саундчека SEPULTURA с новым барабанщиком

28 фев 2024 : 		 ELOY CASAGRANDE об уходе из SEPULTURA

27 фев 2024 : 		 Из SEPULTURA ушёл барабанщик

20 янв 2024 : 		 MAX CAVALERA не слушал последние альбомы SEPULTURA: «Мне это неинтересно»

27 дек 2023 : 		 Барабанщик SEPULTURA впервые услышал VULFPECK

26 дек 2023 : 		 Вокалист SEPULTURA: «Как только перестал брать в рот крепкое, стало лучше»

8 дек 2023 : 		 SEPULTURA едет в прощальный тур

27 ноя 2023 : 		 Гитарист SEPULTURA об адаптации к существующим условиям: «Мы чувствуем себя лучше, чем когда-либо»

23 ноя 2023 : 		 Гитарист SEPULTURA: «Нового альбома в течение ближайших нескольких лет не будет»

21 ноя 2023 : 		 Лидер SEPULTURA: «Мы все умрем, так давайте об этом говорить!»

2 ноя 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления SEPULTURA

30 окт 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления SEPULTURA

26 окт 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления SEPULTURA

18 окт 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления SEPULTURA
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Гитарист SEPULTURA не против появления бывших на финальном концерте



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ANDREAS KISSER в интервью Metal Hammer так ответил на вопрос о том, как он смотрит на появление Max Cavalera и Igor "Iggor" Cavalera на финальном шоу SEPULTURA:

«Я не буду отрицать, что было бы здорово провести последнее шоу с их участием, но оно должно быть отличным. В нем должны принимать участие те, кто пришел праздновать, а не обсуждать, кто был прав или не прав в решениях прошлого. В конце концов, мы же празднуем сейчас, как сегодняшние SEPULTURA. Если они хотят быть частью этого, это было бы замечательно».




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24 июн 2024
Вашингтон Ирвинг
Предсказываю первые заявления после конца тура:
«Мы вновь почувствовали ту самую химию»
«Мы осознали, что были и оставались одной семьей»
«Мы не молодеем, и пока мы можем выступать, мы…»
Ну вы все поняли
Like!1
24 июн 2024
WahrandPhain
Вашингтон Ирвинг, "Сепультура продолжит прощаться и в 2026 году"
24 июн 2024
rassol
Процесс пошёл.

просмотров: 104

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