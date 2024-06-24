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Гитарист SEPULTURA не против появления бывших на финальном концерте



ANDREAS KISSER в интервью Metal Hammer так ответил на вопрос о том, как он смотрит на появление Max Cavalera и Igor "Iggor" Cavalera на финальном шоу SEPULTURA:



«Я не буду отрицать, что было бы здорово провести последнее шоу с их участием, но оно должно быть отличным. В нем должны принимать участие те, кто пришел праздновать, а не обсуждать, кто был прав или не прав в решениях прошлого. В конце концов, мы же празднуем сейчас, как сегодняшние SEPULTURA. Если они хотят быть частью этого, это было бы замечательно».







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