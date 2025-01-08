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Sepultura

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|||| 7 янв 2025

Лидер SEPULTURA: «Мы были удивлены, что Eloy ушел»



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Andreas Kisser в недавнем интервью ответил на вопрос о том, повлияло ли объявление прощального турне SEPULTURA на решение Eloy Casagrande уйти из группы и присоединиться к SLIPKNOT:

«Понятия не имею. Вы должны спросить его. Потому что мы были очень удивлены его решением. Мы работали над прощальным туром SEPULTURA два года — вместе с ним — и за три недели до первого шоу он ни с того ни с сего решил уйти. Это было очень странно. Он решил это сделать за три недели до первого концерта, над которым мы работали два года, с его одобрения — мы обсуждали сет-лист, эффекты, но именно в тот момент он решил уйти, и [нынешний барабанщик SEPULTURA] Greyson [Nekrutman] сразу же пришёл мне на ум, потому что мы следили за ним. Мой сын Йохан показывал мне его видео, Derrick видел, как он играл с SUICIDAL [TENDENCIES] в Лос-Анджелесе. И я сразу же подумал о нём. Я позвонил ему, и через 48 часов он уже был в группе. [Смеётся]».

С учетом того, что бывший барабанщик SLIPKNOT Jay Weinberg теперь в SUICIDAL TENDENCIES, Nekrutman перешел в SEPULTURA, а Casagrande оказался в SLIPKNOT, Andreas сказал:

«Для нас это здорово. Думаю, для Eloy SLIPKNOT — это тоже здорово. А для Jay — возможно, так будет лучше для всех.

Да, нам пришлось перестраиваться и репетировать с Greyson'ом. Он проделал удивительную, потрясающую работу. С каждым разом у него получается всё лучше. С каждым разом мы становились лучше, больше играли, больше гастролировали и лучше узнавали друг друга. И это невероятно».




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8 янв 2025
gravitgroove
Неплохая практика и резюме для Некрутмана на будущее, особенно если решит остаться в тяжелом цехе.

просмотров: 327

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