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Вокалист ACCEPT о словах про США "Митол здесь больше не живёт"



MARK TORNILLO в ходе разговора с радиостанцией 100 FM The Pike пояснил за свои слова, что в ЭсЭшЭй «Митол больше не живёт»:



«Во время того интервью со мной беседовали несколько парней, которых я знаю. И это была просто мимоходом брошенная реплика. Это был вопрос из серии: "Почему бы вам не играть здесь чаще?" Дело в том, что мы не можем позволить себе играть в США часто, потому что мы зарабатываем гораздо больше денег в Европе, Южной Америке и других странах мира, чем в Соединенных Штатах. И если подумать, не только мы, но и большинство металл-групп здесь играют на небольших площадках, если только вы не объединяетесь вместе и потом играете в сараях, или вы METALLICA с PANTERA и собираете арены. Музыка, которую сейчас продвигают, — это не металл. Не столько радиостанции, сколько звукозаписывающие компании в этой стране не продвигают металл. Они продвигают то, что модно на этой неделе, и ориентируются на детей. Если бы они продвигали металл среди молодёжи, я думаю, он бы продавался. Так что сложно сказать. Но я, конечно, не хотел сказать что-то унизительное. Я просто имел в виду, что сейчас нам очень сложно организовать хороший тур».



Упомянув о том, что ACCEPT собираются отправиться в турне по США вместе с KK'S PRIEST, он добавил:



«К счастью, есть две хорошие группы, которые собираются поехать в тур и зажечь. Мы на одной волне. Мы с Ripper'ом стали хорошими друзьями, и мы с нетерпением ждём начала тура».







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