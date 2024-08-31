Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*IRON MAIDEN не работают над новой музыкой 52
*Вокалист DEF LEPPARD о Тейлор Свифт: «Это явление — фактичес... 50
*Басист IRON MAIDEN: «Blaze помог группе выжить» 46
*THALÌA BELLAZECCA в PRIMAL FEAR 36
*YNGWIE MALMSTEEN показал Феррари 28
*Вокалист AS I LAY DYING считает "Ride The Lightning" METALLI... 26
*ROB HALFORD: «Мое г....о трепещет от людей в форме» 23
*DJ SLIPKNOT немного угорел 20
*Лидер ANNIHILATOR о том, как не попал в METALLICA 18
*Вокалистка NERVOSA: «Новый состав изменил для меня всё!» 14
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*IRON MAIDEN не работают над новой музыкой 52
*Вокалист DEF LEPPARD о Тейлор Свифт: «Это явление — фактичес... 50
*Басист IRON MAIDEN: «Blaze помог группе выжить» 46
*THALÌA BELLAZECCA в PRIMAL FEAR 36
*YNGWIE MALMSTEEN показал Феррари 28
[= ||| все новости группы



*

Accept

*



31 авг 2024 : 		 Вокалист ACCEPT о словах про США "Митол здесь больше не живёт"

7 авг 2024 : 		 Лидер ACCEPT о фотосъёмке для Леса Пола: «Это было увлекательно»

6 авг 2024 : 		 Лидер ACCEPT готов позвать бывших на юбилей

4 авг 2024 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS присоединился на сцене к ACCEPT

22 июл 2024 : 		 ANDY SNEAP присоединился на сцене к ACCEPT

14 июл 2024 : 		 Лидер ACCEPT: «Я считаю, что опыт живого выступления имеет такую же ценность, как и раньше»

2 июл 2024 : 		 ACCEPT перезапишут классику

23 июн 2024 : 		 Лидер ACCEPT о жизни в ЭсЭшЭй

1 июн 2024 : 		 Бывший гитарист ACCEPT: «Сейчас им требуются три или четыре гитариста, чтобы сыграть то, что мы играли вдвоём с Wolf'ом»

26 май 2024 : 		 Гитарист ACCEPT о том, почему он использует гитары Flying V

16 май 2024 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER и PETER BALTES отпразднуют 40-ю годовщину альбома ACCEPT

15 май 2024 : 		 Гитарист ACCEPT: «А судьи кто?»

14 май 2024 : 		 Гитарист ACCEPT: «Не хочу на пенсию»

3 май 2024 : 		 JOEL HOEKSTRA впервые отыграл с ACCEPT

2 май 2024 : 		 Лидер ACCEPT: «Я скучаю по Peter'y»

30 апр 2024 : 		 Гитарист ACCEPT: «Если бы всё зависело от меня, никто бы никогда не уходил из группы»

27 апр 2024 : 		 Гитарист ACCEPT об UDO DIRKSCHNEIDER'е: «Мы не общаемся»

25 апр 2024 : 		 Гитарист ACCEPT об исполнении "Princess Of The Dawn"

24 апр 2024 : 		 Видео с текстом от ACCEPT

22 апр 2024 : 		 ACCEPT отпразднуют 50-летие

21 апр 2024 : 		 Лидер ACCEPT: «ANDY SNEAP — член семьи»

16 апр 2024 : 		 Гитарист ACCEPT: «Риффы — как два пальца об асфальт!»

14 апр 2024 : 		 Лидер ACCEPT: «В моём сознании мне всё ещё 16»

9 апр 2024 : 		 Гитарист ACCEPT: «Я чувствую себя капитаном корабля, а все остальные сошли на берег»

5 апр 2024 : 		 Гитарист ACCEPT: «Я надеюсь, что ИИ не продвинется настолько, что сможет заменить человеческие мысли и эмоции»

3 апр 2024 : 		 Гитарист ACCEPT: «Я бросил пить около восьми лет назад, и это прекрасно»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист ACCEPT о словах про США "Митол здесь больше не живёт"



zoom
MARK TORNILLO в ходе разговора с радиостанцией 100 FM The Pike пояснил за свои слова, что в ЭсЭшЭй «Митол больше не живёт»:

«Во время того интервью со мной беседовали несколько парней, которых я знаю. И это была просто мимоходом брошенная реплика. Это был вопрос из серии: "Почему бы вам не играть здесь чаще?" Дело в том, что мы не можем позволить себе играть в США часто, потому что мы зарабатываем гораздо больше денег в Европе, Южной Америке и других странах мира, чем в Соединенных Штатах. И если подумать, не только мы, но и большинство металл-групп здесь играют на небольших площадках, если только вы не объединяетесь вместе и потом играете в сараях, или вы METALLICA с PANTERA и собираете арены. Музыка, которую сейчас продвигают, — это не металл. Не столько радиостанции, сколько звукозаписывающие компании в этой стране не продвигают металл. Они продвигают то, что модно на этой неделе, и ориентируются на детей. Если бы они продвигали металл среди молодёжи, я думаю, он бы продавался. Так что сложно сказать. Но я, конечно, не хотел сказать что-то унизительное. Я просто имел в виду, что сейчас нам очень сложно организовать хороший тур».

Упомянув о том, что ACCEPT собираются отправиться в турне по США вместе с KK'S PRIEST, он добавил:

«К счастью, есть две хорошие группы, которые собираются поехать в тур и зажечь. Мы на одной волне. Мы с Ripper'ом стали хорошими друзьями, и мы с нетерпением ждём начала тура».




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

31 авг 2024
гладиатор
Как бы Тортилле не досталось от Вольфа за такие слова. Хоффманн всю жизнь стремится покорить американский рынок, а тут Марк начинает этот самый рынок критиковать.

просмотров: 129

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом