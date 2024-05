26 май 2024



Гитарист ACCEPT о том, почему он использует гитары Flying V



В недавнем эпизоде подкаста "Talk Louder" гитарист ACCEPT Wolf Hoffmann рассказал о своём отношении к гитарам Flying V. На вопрос о том, из-за чего ему нравятся эти гитары — из-за внешнего вида или технических характеристик — он ответил:



«Определённо из-за внешнего вида, потому что во времена "Restless And Wild" мы работали над своим имиджем, сценическим шоу и всем остальным.



Во-первых, в те времена Flying V были чем-то необычным. У всех были Strat и Les Paul, но Flying V были редкостью, если честно. И я думаю, что WISHBONE ASH повлияли на это, потому что они играли на двух гитарах Flying V, и мы подумали: "Если у ACCEPT появится подобный элемент, это сможет нас выделить..." Всё, что могло бы нас хоть немного выделить, было для нас важным.



Мы много раз снимали наши концерты на видео, чтобы оценить сценическую хореографию и наш образ, визуальные моменты, и мы заметили, что тёмных гитар не видно.



И мы подумали: "А почему бы нам не сделать их белыми?" Мы покрасили гитары в белый цвет — это белые Flying V, которые вы видите на обложках альбомов, и внезапно это стало своего рода нашей фишкой. Вот так всё и получилось.



Но открою вам маленький секрет: в студии Flying V звучали для меня не так, как надо, потому что у них не было той яркой атаки, которую я хотел. Поэтому в студии я всегда играл на Strat. "Restless And Wild", "Balls To The Wall" были записаны на Strat... Сейчас я всё ещё играю на Flying V, но на самом деле это всё из-за того, что Framus, немецкая гитарная компания, предложила мне: "Мы хотим создать для тебя твою фирменную модель", и я ответил: "Пусть она выглядит как V, но на самом деле это будет замаскированный Strat. Я хочу длинный гриф. Я хочу одиночную катушку. Я хочу, чтобы переключатели находились в определённом месте. Я хочу Floyd Rose". И они создали для меня эту модель».



На вопрос о том, смогут ли поклонники купить его фирменную гитару Flying V у Framus, Wolf ответил:



«Конечно, вы можете её купить. Но была небольшая судебная тяжба с Gibson [по поводу дизайна Flying V], потому что Gibson любят судиться с людьми. Но Framus выиграли, и теперь эту гитару можно купить».







