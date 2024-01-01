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Вокалист ACCEPT опять поясняет за слова



В недавней беседе Mark Tornillo вновь ответил на вопрос, что же он имел ввиду сказав, что "металл в США больше не живет":



«В свою защиту скажу, что это был просто мимолётный комментарий в интервью. На самом деле те два парня, которые брали у меня интервью, мои друзья, и мы просто откровенно разговаривали. В прессе появляется что-то вроде этого, и, конечно же, СМИ подхватывают эти слова и выносят в заголовок. Господи, невозможно ничего сказать без того, чтобы эти ничтожества не ухватились за сказанное.



Воистину, металл здесь не так распространён, как в остальном мире. В Европе он по-прежнему популярен. В Южной Америке он популярен. В Японии он популярен. Но здесь он не ставится во главу угла. И я думаю, это связано с тем, что звукозаписывающие компании не продвигают его должным образом. Ничего не имею против нашего лейбла — мне нравится работать с Napalm сейчас. Они действительно делают для нас отличную работу, но в мейнстриме, на крупных лейблах, металл не продвигают. Не продвигают его в должной мере. И я думаю, если бы они это делали, молодёжь увлеклась бы им. Они больше заинтересованы в том, чтобы продавать Тейлор Свифт и хип-хоп. Как уж есть. Но тяжёлый металл всегда будет существовать, он никуда не денется. Он просто снова в андеграунде».



Когда интервьюер заметил, что некоторые металлические группы могут играть на стадионах в Европе, но в Америке они могут выступать только перед небольшой аудиторией, Mark согласился с ним:



«К. К. и мы выступали на Вакене [фестиваль Open Air в Вакене, Германия, перед] 80 000 человек со SCORPIONS. А теперь мы вместе будем играть в маленьких театрах и больших клубах в Америке. Такая вот ситуация».







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