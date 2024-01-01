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Лидер ACCEPT: «Я считаю, что опыт живого выступления имеет такую же ценность, как и раньше»



WOLF HOFFMANN в недавней беседе так ответил на вопрос, какие самые большие изменения произошли за 50 лет в записи музыки и организации гастролей:



««Боже мой. Ландшафт очень сильно изменился. Если подумать, когда мы начинали, групп было не так много, и было важно заключить сделку с крупным лейблом. И целью всегда было продать миллионы альбомов, если это было возможно. И подумайте, насколько всё это изменилось: теперь всё дело в цифровых загрузках и потоковом вещании. Так что способ распространения музыки полностью изменился, да и методы её прослушивания тоже. Но я скажу вам, что не изменилось — это гастрольный аспект. В этой сфере всё осталось по-прежнему. Вы пакуете своё оборудование, собираете ребят, едете туда, куда вам нужно, и играете свои песни перед аудиторией, и это почти то же самое, что было всегда. И это здорово. Я считаю, что опыт живого выступления имеет такую же ценность, как и раньше, а может быть, даже большую, из-за существующей цифровой модели, если это вообще можно выразить словами».







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