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*Как вокалист MUDVAYNE перестал брать в рот крепкий 113
*KISS набрали миллиард 31
*Лидер STRYPER: «Все думают, что рокеры богаты, но это чушь!» 25
*Бывший из RED HOT CHILI PEPPERS приземлил пешехода 23
*SERJ TANKIAN: «Если SYSTEM OF A DOWN будут продолжать с друг... 23
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Accept

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21 апр 2024 : 		 Лидер ACCEPT: «ANDY SNEAP — член семьи»

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5 мар 2024 : 		 ACCEPT исполнили новую песню
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Лидер ACCEPT: «Я считаю, что опыт живого выступления имеет такую же ценность, как и раньше»



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WOLF HOFFMANN в недавней беседе так ответил на вопрос, какие самые большие изменения произошли за 50 лет в записи музыки и организации гастролей:

««Боже мой. Ландшафт очень сильно изменился. Если подумать, когда мы начинали, групп было не так много, и было важно заключить сделку с крупным лейблом. И целью всегда было продать миллионы альбомов, если это было возможно. И подумайте, насколько всё это изменилось: теперь всё дело в цифровых загрузках и потоковом вещании. Так что способ распространения музыки полностью изменился, да и методы её прослушивания тоже. Но я скажу вам, что не изменилось — это гастрольный аспект. В этой сфере всё осталось по-прежнему. Вы пакуете своё оборудование, собираете ребят, едете туда, куда вам нужно, и играете свои песни перед аудиторией, и это почти то же самое, что было всегда. И это здорово. Я считаю, что опыт живого выступления имеет такую же ценность, как и раньше, а может быть, даже большую, из-за существующей цифровой модели, если это вообще можно выразить словами».




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