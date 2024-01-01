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Бывший басист ACCEPT о том, как дошел до Веры



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PETER BALTES в недавнем интервью подтвердил, что он утвердившийся в вере христианин:

«Было время, когда я собирался создать группу с Spitz'ом из ANTHRAX, но всё сорвалось. Я играл в церковной группе, и это было забавно, потому что я всегда был слишком громким, я играл слишком много, и я играл на гитаре. Это было самое смешное, что когда-либо со мной происходило.

Помню, когда я вернулся в ACCEPT, пастор отвёл меня в сторону и сказал: "Ты попадёшь в ад". А я ответил: "Нет, я не попаду в ад. Я буду светом". И тогда я понял, что в церковной среде всё совершенно по-другому. Ты можешь верить по-своему, но церковь пытается вылепить из тебя кого-то, заставляет и давит на тебя, что мне совсем не нравилось. Поэтому я сказал: "Знаете что? Ребята, занимайтесь своими делами. Я ухожу, но я буду светом. И всё"».

На вопрос, из христианской ли он семьи, 66-летний Peter ответил:

«Нет. Мы немцы».

Что касается того, как он вернулся к вере, он сказал:

«Моя жена повела моих детей в церковь. Я не хотел идти. Но однажды я пошёл и сел сзади, рядом с выходом, чтобы можно было быстро выйти. Однажды к нам домой пришли ребята из церкви, принесли торт, и мы стали разговаривать. А я тогда продюсировал филадельфийскую панк-группу, и трое её участников погибли в пожаре. У них была репетиционная комната на складе, и один из керосиновых обогревателей взорвался. Я должен был находиться там в тот день, но я был в другом месте. Я опоздал. Я пришёл с рюкзаком, а всё вокруг было в огне. Это было примерно за месяц до прихода ребят из церкви. И я пытался справиться с потрясением. Когда они поговорили со мной, всё стало понятно. И я был в том состоянии, когда мне что-то было нужно. Вот так всё и получилось».




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