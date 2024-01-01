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*Гитарист HAMMERFALL: «Зачем мне аватары KISS, если я их мног... 53
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Accept

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Лидер ACCEPT обещает грандиозный юбилей



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WOLF HOFFMANN в недавнем интервью прокомментировал юбилейные концерты ACCEPT, намеченные на конец следующего года:

«Я пока не могу рассказать вам слишком много, потому что ещё слишком рано, и прямо сейчас мы участвуем в туре [продвигая последний альбом ACCEPT "Humanoid"], так что давайте сосредоточимся на этом. Но я могу сказать, что это будет грандиозное событие, потому что 50 лет — это очень много.

Мы всегда сторонились всех этих — я бы назвал их маленькими годовщинами — потому что на самом деле мы могли бы отпраздновать 20 лет этому альбому, 20 лет тому альбому, 30 лет какому-нибудь другому альбому. Каждый год есть что праздновать. Когда у вас 15 альбомов, или 16, или 17, всегда можно вспомнить то, что было 20, 30, 40 лет назад. Всегда найдётся круглая дата. Так что мы могли бы отмечать юбилеи очень часто. Есть люди, которые делают это постоянно. Мы же всегда говорили: "Нет, мы лучше представим публике текущий альбом, а потом создадим новый и будем оставаться актуальными". Но насчёт 50-летия я должен признать, что эта дата самая важная. Другой такой не будет... А ещё, честно говоря, мы понемногу становимся старше, и хотя я ещё не готов уйти на покой, но никогда заранее не знаешь, как всё обернется. Честно говоря, в какой-то момент мы все можем сказать, что это, возможно, наш последний тур. Как знать. Кто-нибудь может заболеть.

50-летие — это важное событие, и мы собираемся отпраздновать его как следует. Это будет совершенно иное шоу со множеством сюрпризов. Это всё, что я знаю. Так что у нас впереди целый год планирования, а потом — исполнения задуманного».




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