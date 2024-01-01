сегодня



ACCEPT перезапишут классику



ACCEPT собираются отметить 50-летие специальным туром в 2025-2026 году и выпуском специального релиза в начале 2026. В честь юбилея ACCEPT отправляются в захватывающий мировой тур, который отправит поклонников в музыкальное металлическое путешествие во времени. Поклонников ждет уникальное сценическое шоу с неожиданными гостями, все классические хиты за всю историю группы, а также редко исполняемые песни.



Wolf: «Это невероятная честь - иметь возможность оглянуться на пять десятилетий музыкальной карьеры и поделиться нашей музыкой с таким количеством людей. Но ничто не длится вечно, и кто знает, сколько еще мы будем гастролировать... Этот тур будет особенным, потому что мы считаем, что 50 лет ACCEPT — это отличный повод отпраздновать это событие с размахом!»



Весной 2026 года ACCEPT выпустят специальный альбом, который охватит всю музыкальную историю группы. Юбилейный альбом будет содержать тщательно подобранную подборку лучших песен ACCEPT за последние пять десятилетий, перезаписанных - частично с участием известных и неожиданных музыкальных гостей и коллег, а также редких треков, которые раньше исполнялись не так часто.



«Мы хотели создать нечто такое, что отражало бы суть ACCEPT и в то же время предлагало бы что-то новое нашим преданным поклонникам. Этот альбом — дань уважения нашему путешествию и всем, кто сопровождал нас на этом пути».







+0 -0



просмотров: 160

