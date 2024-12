сегодня



Бывший басист ACCEPT о сольном альбоме



PETER BALTES в недавнем интервью ответил на вопрос о том, в каком состоянии находится материал для его сольного альбома:



«Я работал над ним. И я собирался взяться за него как следует, потому что у меня на примете были определённые музыканты, которые должны были сыграть на нём. Одним из них был клавишник DEEP PURPLE Don Airey. Но он был в туре, и я не смог с ним поработать. И в то время Udo [Dirkschneider] позвонил мне и спросил: "Ты можешь мне помочь, сыграв на бас-гитаре в U.D.O. в туре?" И с тех пор, как он мне позвонил, я постоянно ездил с ним на гастроли или записывался. Я записал с ним альбом "My Way" и сыграл на последнем альбоме U.D.O. ["Touchdown" 2023 года]. У меня не было времени, и это убивает меня. Сейчас я возвращаюсь домой на три недели и должен провести время с женой... А потом мы поедем в Южную Америку и вернёмся в Европу. Вот и весь декабрь. Потом начнётся работа в DATOG [DIRKSCHNEIDER & THE OLD GANG]. Мы только что записали альбом. А в конце февраля начнётся европейское турне. Так что у меня нет четырёх или шести недель, во время которых я мог бы поработать над сольным альбомом. Я не знаю. Так и будет — песня за песней, кусочек за кусочком, которые я должен собрать воедино».



Что касается музыкального направления его сольного материала, Peter сказал:



«Он похож на старый прогрессив, на EMERSON, LAKE & PALMER, DEEP PURPLE, RUSH, MOTÖRHEAD. Всё это есть в моём собственном маленьком мире. И в нём очень много баса. И мне очень трудно решить, потому что я не знаю, стоит ли мне петь самому. И я никогда не смогу исполнить его вживую, потому что я не фронтмен — я играю на басу. Я не хочу стоять на сцене и петь одновременно, это не по мне. Так что в любом случае должен петь вокалист. Я решил, что спою, закончу работу, а потом найду вокалиста или попрошу кого-нибудь спеть. А потом я просто выберу те песни, которые мне действительно нравятся, спою их сам, а все остальные пусть споёт кто-нибудь другой».



Когда интервьюер отметил, что его вокал на некоторых старых записях ACCEPT был потрясающим, Peter сказал:



«Сложно себя оценивать, но я записал несколько партий бэк-вокала на альбоме SCORPIONS. Мне это нравится. А в следующем году, когда мы отправимся в турне, посвящённое 40-летию альбома ACCEPT "Balls To The Wall" [под вывеской DIRKSCHNEIDER], мы сыграем весь альбом. Я выберу одну из старых баллад, которую мы никогда не играли, и мы сыграем её вживую. И это будет приятный сюрприз для фанатов».







