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Accept

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Лидер ACCEPT о фотосъёмке для Леса Пола: «Это было увлекательно»



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WOLF HOFFMANN в интервью Side Jams With Bryan Reesman рассказал о своей карьере коммерческого и портретного фотографа, которой он занимался во время перерыва в деятельности ACCEPT с конца 1990-х до середины 2000-х годов, когда жил в Вермонте, а затем переехал в Нэшвилл. Двумя самыми запоминающимися моментами стали фотосъёмка гитар Чета Аткинса, а также встреча с Лесом Полом, которому приписывают изобретение цельнокорпусной электрогитары, ставшей впоследствии инструментом целого легиона великих рок-н-ролльщиков. Вольф, в частности, сказал:

«Сначала меня наняли для съёмки гитарной коллекции Чета Аткинса, легендарного гитариста, вице-президента RCA и продюсера. Он не был мне особо известен, но я знал, что он — большая шишка. Меня наняли, чтобы я снял его частную коллекцию гитар для настольной книги. И это, в свою очередь, привело к другому проекту, связанному с Лесом Полом».

В то время Полу было уже за 80, и он жил в своём доме в Нью-Джерси. Тот, кто нанял Wolf'a, не знал, кто он такой. Его наняли, основываясь на его умении работать с камерой. Он отправился в дом Пола на неделю, получил доступ ко всем его личным инструментам и снял его портрет.

«Там были разные удивительные инструменты, например, первая электрогитара, прототипы гитар Les Paul и другие удивительные вещи, которые никто другой не может увидеть или потрогать. Я мог просто взять их в руки, поставить сюда, поставить туда, сделать снимки. И это было невероятно. Это был действительно проект мечты, и он превратился в большую настольную книгу, которая продавалась коллекционерам и членам фэн-клубов. У меня дома до сих пор хранится её копия.
Это было увлекательно, потому что Пол — живая легенда, живущая в этом старом жутком доме, который не трогали с 1960-х годов. Никто никогда там ничего не переделывал и не ремонтировал. Это просто капсула времени... Я видел, как он сидел там в одиночестве посреди ночи. Он был "совой". Вообще-то он вставал только в четыре часа дня и не спал всю ночь. Я видел его много-много раз. Он ещё немного выступал в Нью-Йорке, в "Иридиуме", и я следил за ним на одном из концертов, когда был там. Но я видел, как он репетировал в одиночестве посреди ночи на кухне, и это был трогательный момент, потому что я думал, что он играет всю свою жизнь. Он — живая легенда. А он всё еще сидел и играл на гитаре. Это было очень, очень трогательно».




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