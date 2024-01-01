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Лидер ACCEPT: «Надеюсь, что нас не заменят машины»



WOLF HOFFMANN в недавнем интервью для Framus & Warwick ответил на вопрос, что послужило вдохновением для текстов песен из последнего альбома:



«Он называется "Humanoid", так что это уже кое на что намекает. Мы были вдохновлены тем, что происходит в мире с искусственным интеллектом, роботами, и в общем-то это повторяющаяся тема. У нас она была и в других текстах. Это противостояние человека и машины — насколько робот или машина контролируют вашу жизнь, и как это будет происходить дальше. Теперь, с появлением искусственного интеллекта, становится страшно, так что это интересная тема для разговора. Но это не значит, что это концептуальный альбом или что-то в этом роде. У нас ещё есть песни на разные темы. Это всего лишь заглавный трек, который, по нашему мнению, является лучшей иллюстрацией к альбому и лучшим названием для него. Но мы никогда не записываем концептуальные альбомы, где каждая песня посвящена одной и той же или смежной теме.



Иногда становится страшновато, когда смотришь на то, что могут сделать компьютеры в наше время. Хорошо, что в основе всего этого по-прежнему стоит человек — я к тому, что машины не изобрели всё полностью. Машины просто берут то, что создали люди, а затем делают из этого нечто похожее на плод, они создают свою собственную версию того, что уже было создано другими людьми. Но всё равно страшно, что могут сделать эти машины. И я надеюсь, что живую музыку ничто никогда не заменит, но в будущем это может произойти. Может быть, через 50 лет, через 20 лет, через 10 лет люди будут ходить на концерты, которые будут создаваться машинами. Я не знаю. Никто не знает. Надеюсь, что нет».







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