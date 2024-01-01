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*Лидер ICED EARTH посидит до осени 74
*Вокалист SKILLET не прошел мимо квир-пати в Париже 69
*GOJIRA разогрела квиров 44
*Вокалист GOJIRA отрицает, что участвовал в сатанинском шабаш... 34
*Новая песня OPETH 31
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Accept

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4 авг 2024 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS присоединился на сцене к ACCEPT

22 июл 2024 : 		 ANDY SNEAP присоединился на сцене к ACCEPT

14 июл 2024 : 		 Лидер ACCEPT: «Я считаю, что опыт живого выступления имеет такую же ценность, как и раньше»

2 июл 2024 : 		 ACCEPT перезапишут классику

23 июн 2024 : 		 Лидер ACCEPT о жизни в ЭсЭшЭй

1 июн 2024 : 		 Бывший гитарист ACCEPT: «Сейчас им требуются три или четыре гитариста, чтобы сыграть то, что мы играли вдвоём с Wolf'ом»

26 май 2024 : 		 Гитарист ACCEPT о том, почему он использует гитары Flying V

16 май 2024 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER и PETER BALTES отпразднуют 40-ю годовщину альбома ACCEPT

15 май 2024 : 		 Гитарист ACCEPT: «А судьи кто?»

14 май 2024 : 		 Гитарист ACCEPT: «Не хочу на пенсию»

3 май 2024 : 		 JOEL HOEKSTRA впервые отыграл с ACCEPT

2 май 2024 : 		 Лидер ACCEPT: «Я скучаю по Peter'y»

30 апр 2024 : 		 Гитарист ACCEPT: «Если бы всё зависело от меня, никто бы никогда не уходил из группы»

27 апр 2024 : 		 Гитарист ACCEPT об UDO DIRKSCHNEIDER'е: «Мы не общаемся»

25 апр 2024 : 		 Гитарист ACCEPT об исполнении "Princess Of The Dawn"

24 апр 2024 : 		 Видео с текстом от ACCEPT

22 апр 2024 : 		 ACCEPT отпразднуют 50-летие

21 апр 2024 : 		 Лидер ACCEPT: «ANDY SNEAP — член семьи»

16 апр 2024 : 		 Гитарист ACCEPT: «Риффы — как два пальца об асфальт!»

14 апр 2024 : 		 Лидер ACCEPT: «В моём сознании мне всё ещё 16»

9 апр 2024 : 		 Гитарист ACCEPT: «Я чувствую себя капитаном корабля, а все остальные сошли на берег»

5 апр 2024 : 		 Гитарист ACCEPT: «Я надеюсь, что ИИ не продвинется настолько, что сможет заменить человеческие мысли и эмоции»

3 апр 2024 : 		 Гитарист ACCEPT: «Я бросил пить около восьми лет назад, и это прекрасно»

2 апр 2024 : 		 Гитарист ACCEPT об использовании ИИ

29 мар 2024 : 		 Вокалист ACCEPT: «Металл здесь больше не живет»

28 мар 2024 : 		 Гитарист ACCEPT о термине «тяжёлый металл»
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|||| 4 авг 2024

TIM 'RIPPER' OWENS присоединился на сцене к ACCEPT



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TIM 'RIPPER' OWENS присоединился на сцене к ACCEPT в рамках выступления на фестивале Wacken Open Air и исполнил хит ACCEPT "Balls To The Wall".








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