4 авг 2024



TIM 'RIPPER' OWENS присоединился на сцене к ACCEPT



TIM 'RIPPER' OWENS присоединился на сцене к ACCEPT в рамках выступления на фестивале Wacken Open Air и исполнил хит ACCEPT "Balls To The Wall".















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