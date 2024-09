ACCEPT открыли американский тур

сегодня



Выступлением тридцать первого августа в знаменитом зале Whisky A Go Go, ACCEPT открыли североамериканский "Full Metal Assault Tour 2024" вместе с KK'S PRIEST:



01. The Reckoning

02. Humanoid

03. Restless And Wild

04. Straight Up Jack

05. London Leatherboys

06. Dying Breed

07. Demon's Night / Starlight / Losers And Winners / Flash Rockin' Man

08. Princess Of The Dawn

09. Metal Heart

10. Teutonic Terror

11. Fast As A Shark

12. Pandemic

13. Balls To The Wall







