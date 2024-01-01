Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*IRON MAIDEN не работают над новой музыкой 61
*THALÌA BELLAZECCA в PRIMAL FEAR 36
*YNGWIE MALMSTEEN показал Феррари 29
*ROB HALFORD: «Мое г....о трепещет от людей в форме» 23
*DJ SLIPKNOT немного угорел 21
*Басист JUDAS PRIEST: «Скоро выйдет обновленная "Rocka Rolla"... 19
*Лидер ANNIHILATOR о том, как не попал в METALLICA 18
*Вокалистка NERVOSA: «Новый состав изменил для меня всё!» 14
*AC/DC штурмуют Top10 Великобритании 13
*Новый альбом группы WINTERSUN доступен для прослушивания 12
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*IRON MAIDEN не работают над новой музыкой 61
*THALÌA BELLAZECCA в PRIMAL FEAR 36
*YNGWIE MALMSTEEN показал Феррари 29
*ROB HALFORD: «Мое г....о трепещет от людей в форме» 23
*DJ SLIPKNOT немного угорел 21
[= ||| все новости группы



*

Accept

*



3 сен 2024 : 		 ACCEPT открыли американский тур

31 авг 2024 : 		 Вокалист ACCEPT о словах про США "Митол здесь больше не живёт"

7 авг 2024 : 		 Лидер ACCEPT о фотосъёмке для Леса Пола: «Это было увлекательно»

6 авг 2024 : 		 Лидер ACCEPT готов позвать бывших на юбилей

4 авг 2024 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS присоединился на сцене к ACCEPT

22 июл 2024 : 		 ANDY SNEAP присоединился на сцене к ACCEPT

14 июл 2024 : 		 Лидер ACCEPT: «Я считаю, что опыт живого выступления имеет такую же ценность, как и раньше»

2 июл 2024 : 		 ACCEPT перезапишут классику

23 июн 2024 : 		 Лидер ACCEPT о жизни в ЭсЭшЭй

1 июн 2024 : 		 Бывший гитарист ACCEPT: «Сейчас им требуются три или четыре гитариста, чтобы сыграть то, что мы играли вдвоём с Wolf'ом»

26 май 2024 : 		 Гитарист ACCEPT о том, почему он использует гитары Flying V

16 май 2024 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER и PETER BALTES отпразднуют 40-ю годовщину альбома ACCEPT

15 май 2024 : 		 Гитарист ACCEPT: «А судьи кто?»

14 май 2024 : 		 Гитарист ACCEPT: «Не хочу на пенсию»

3 май 2024 : 		 JOEL HOEKSTRA впервые отыграл с ACCEPT

2 май 2024 : 		 Лидер ACCEPT: «Я скучаю по Peter'y»

30 апр 2024 : 		 Гитарист ACCEPT: «Если бы всё зависело от меня, никто бы никогда не уходил из группы»

27 апр 2024 : 		 Гитарист ACCEPT об UDO DIRKSCHNEIDER'е: «Мы не общаемся»

25 апр 2024 : 		 Гитарист ACCEPT об исполнении "Princess Of The Dawn"

24 апр 2024 : 		 Видео с текстом от ACCEPT

22 апр 2024 : 		 ACCEPT отпразднуют 50-летие

21 апр 2024 : 		 Лидер ACCEPT: «ANDY SNEAP — член семьи»

16 апр 2024 : 		 Гитарист ACCEPT: «Риффы — как два пальца об асфальт!»

14 апр 2024 : 		 Лидер ACCEPT: «В моём сознании мне всё ещё 16»

9 апр 2024 : 		 Гитарист ACCEPT: «Я чувствую себя капитаном корабля, а все остальные сошли на берег»

5 апр 2024 : 		 Гитарист ACCEPT: «Я надеюсь, что ИИ не продвинется настолько, что сможет заменить человеческие мысли и эмоции»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

ACCEPT открыли американский тур



zoom
Выступлением тридцать первого августа в знаменитом зале Whisky A Go Go, ACCEPT открыли североамериканский "Full Metal Assault Tour 2024" вместе с KK'S PRIEST:

01. The Reckoning
02. Humanoid
03. Restless And Wild
04. Straight Up Jack
05. London Leatherboys
06. Dying Breed
07. Demon's Night / Starlight / Losers And Winners / Flash Rockin' Man
08. Princess Of The Dawn
09. Metal Heart
10. Teutonic Terror
11. Fast As A Shark
12. Pandemic
13. Balls To The Wall




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 45

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом