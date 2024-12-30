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Вокалист ACCEPT: «Люблю петь в полотенце!»



MARK TORNILLO в рамках недавнего интервью "Talk Louder" спросили, удаётся ли ему поддерживать физическую форму во время гастролей:



«Я стараюсь. Мы стараемся бронировать номера в отелях, где есть тренажёрные залы, но в противном случае я лежу на полу перед концертом, растягиваюсь и делаю упражнения».



Tornillo рассказал, что в июне ему исполнилось 70, и добавил, что сейчас его года — его богатство.



Что касается его вокальной разминки перед выступлением, то он рассказал, что поёт в свернутое полотенце:



«Я начал это делать ещё в начале 1980-х, когда просто орал во всю глотку и выпивал по 12 банок в гримёрке перед выступлением. Мы играли в клубе под названием "Soap Factory" в Нью-Джерси, и гримёрка находилась рядом с офисом владельца. И я там кричал: "Аргх. Аргх", просто пытаясь раскрепоститься. Заходит парень и говорит: "Заткнись, чёрт возьми. Я разговариваю по телефону. Я даже думать не могу". Я отвечаю: "Ну, мне надо разогреться". — "Ну, засунь себе что-нибудь под нос. Я не знаю". — "Есть идея". Я свернул полотенце и приложил его ко рту, и с тех пор я так и делаю. Так что я просто делаю разминку — у меня есть тренировка — и делаю её с полотенцем.



Когда я только присоединился к ACCEPT, я долгое время постоянно пел. Я играл в нескольких кавер-группах в 1990-х и 2000-х. Но мы не могли играть постоянно. И я подумал: "Если я собираюсь делать это вечер за вечером, то мне лучше обратиться за помощью, может быть, просто попробовать узнать, что я могу сделать". Я пошел к парню, которого мне порекомендовали. Его зовут Марк Бакстер, он живёт в Нью-Йорке. Он работал со Steven'ом Tyler'ом... Этим всё сказано. Это единственное, что вам нужно знать. И он сказал: "Слушай, я не могу научить тебя петь. Ты знаешь, как петь. Я это слышу. Я слушал твои записи. Я слышу, как ты поёшь". Я ответил: "Да, отлично. Что ты можешь предложить?" И это были всего лишь гаммы, это различные положения языка, челюсти и гласных звуков. Потому что гласные значат все. Если вы переходите с "Е" на "У" или что-то в этом роде, вам кажется, что вы попали не в то горло... И никто не знает почему».







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