1 июн 2024



Бывший гитарист ACCEPT: «Сейчас им требуются три или четыре гитариста, чтобы сыграть то, что мы играли вдвоём с Wolf'ом»



Бывший гитарист ACCEPT Herman Frank считает, что его уход из группы почти десять лет назад был «хорошим шагом».



Вспоминая о своём решении покинуть ACCEPT в декабре 2014 года, Frank рассказал в новом интервью Into The Pit:



«Когда вступаешь в последнюю треть своей жизни, то, пожалуй, самое время заниматься тем, чем хочешь. И это началось с сочинения собственных песен, создания собственных композиций, исполнения соло и тому подобного. И мне этого очень не хватало в годы существования ACCEPT. Мне было весело. Я гастролировал по всему миру — спасибо за это, — но если ты заражён музыкой, то хочешь создавать её сам. И сейчас я всё ещё говорю себе, что это был хороший шаг. Просто пришло время покинуть ACCEPT».



Упомянув о том, что состав ACCEPT пополнился третьим гитаристом Philip'ом Shouse'ом, который первоначально подменял Uwe Lulis'a во время тура "Symphonic Terror" 2019 года, а затем получил предложение присоединиться к группе на постоянной основе, Herman сказал:



«Я желаю им всего наилучшего, но сейчас им требуются три или четыре гитариста, чтобы сыграть то, что я играл с Wolf'ом [Hoffmann'ом, гитаристом и лидером ACCEPT], а нас было двое. Это позорище. Я до сих пор этого не понимаю».







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