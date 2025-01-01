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*С Новым Годом! 76
*Барабанщик CANNIBAL CORPSE не брал в рот мясо 22 года 37
*Лидер PESTILENCE за искусственный интеллект 32
*KERRY KING выбрал пятерку лучших гитаристов 19
*JOE LYNN TURNER присоединился на сцене к группе КНЯZZ 16
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Accept

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7 янв 2025 : 		 Вокалист ACCEPT не собирается на пенсию

30 дек 2024 : 		 Вокалист ACCEPT: «Люблю петь в полотенце!»

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26 ноя 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления ACCEPT

24 ноя 2024 : 		 Лидер ACCEPT обещает грандиозный юбилей

27 сен 2024 : 		 Вокалист ACCEPT опять поясняет за слова

17 сен 2024 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS отметил день рождения с ACCEPT

11 сен 2024 : 		 Лидер ACCEPT о счастье

5 сен 2024 : 		 Лидер ACCEPT женился!

3 сен 2024 : 		 ACCEPT открыли американский тур

31 авг 2024 : 		 Вокалист ACCEPT о словах про США "Митол здесь больше не живёт"

7 авг 2024 : 		 Лидер ACCEPT о фотосъёмке для Леса Пола: «Это было увлекательно»

6 авг 2024 : 		 Лидер ACCEPT готов позвать бывших на юбилей

4 авг 2024 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS присоединился на сцене к ACCEPT

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2 июл 2024 : 		 ACCEPT перезапишут классику

23 июн 2024 : 		 Лидер ACCEPT о жизни в ЭсЭшЭй

1 июн 2024 : 		 Бывший гитарист ACCEPT: «Сейчас им требуются три или четыре гитариста, чтобы сыграть то, что мы играли вдвоём с Wolf'ом»

26 май 2024 : 		 Гитарист ACCEPT о том, почему он использует гитары Flying V

16 май 2024 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER и PETER BALTES отпразднуют 40-ю годовщину альбома ACCEPT

15 май 2024 : 		 Гитарист ACCEPT: «А судьи кто?»

14 май 2024 : 		 Гитарист ACCEPT: «Не хочу на пенсию»

3 май 2024 : 		 JOEL HOEKSTRA впервые отыграл с ACCEPT
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Вокалист ACCEPT не собирается на пенсию



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В рамках недавнего интервью у Mark'a Tornillo спросили, не собирается ли он на пенсию:

«Ну, я считаю, что пока я в состоянии, и пока есть люди, которые хотят нас видеть, я не вижу причин останавливаться. Я имею в виду, что я не становлюсь моложе, мне исполнилось 70 лет [в 2024 году]. Я не могу в это поверить. Я встречаю людей, и они говорят: «Тебе не 70». А я отвечаю: «Да, на самом деле так и есть».

Пока я могу продолжать петь и не идти на компромиссы, не подстраиваться и выполнять все, что раньше — все отлично, как только не смогу, то настанет пора отойти в сторону. Но если мы сможем продолжать играть на том уровне, на котором играем, и я смогу продолжать петь, то я не вижу причин не продолжать».




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