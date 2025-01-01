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Вокалист ACCEPT не собирается на пенсию



В рамках недавнего интервью у Mark'a Tornillo спросили, не собирается ли он на пенсию:



«Ну, я считаю, что пока я в состоянии, и пока есть люди, которые хотят нас видеть, я не вижу причин останавливаться. Я имею в виду, что я не становлюсь моложе, мне исполнилось 70 лет [в 2024 году]. Я не могу в это поверить. Я встречаю людей, и они говорят: «Тебе не 70». А я отвечаю: «Да, на самом деле так и есть».



Пока я могу продолжать петь и не идти на компромиссы, не подстраиваться и выполнять все, что раньше — все отлично, как только не смогу, то настанет пора отойти в сторону. Но если мы сможем продолжать играть на том уровне, на котором играем, и я смогу продолжать петь, то я не вижу причин не продолжать».







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