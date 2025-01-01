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Accept

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Лидер ACCEPT о 50-летнем юбилее



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В недавнем интервью Metal Talks лидер ACCEPT WOLF HOFFMANN рассказал о том, что в 2025–2026 годах группа отметит своё 50-летие. Чтобы отметить это грандиозное событие, ACCEPT отпразднуют золотой день рождения группы уникальным юбилейным туром в конце 2025 года. Юбилейный альбом будет выпущен в начале 2026 года:

«Да, это забавно. Я пришёл в эту группу, когда мне было 16, и никогда не покидал её. И вот я здесь, все эти годы спустя, на 50-летнем юбилее, что просто невероятно. Мы очень этим гордимся. И не каждой группе посчастливилось просуществовать так долго, оставаться в бизнесе, гастролировать и иметь поклонников.

Я думаю, ACCEPT очень повезло в том плане, что мы добились невозможного. 15 лет назад мы сменили вокалиста на Mark'a, и сейчас у нас дела идут лучше, чем когда-либо. Последние несколько альбомов были феноменальными, гастроли проходят отлично, у нас везде аншлаги на концертах. Так что нам очень повезло, и я это прекрасно осознаю. И да, чтобы отметить это событие, у нас состоится особый тур. Мы выпустим новый альбом — мы перезапишем несколько старых классических и более редких песен того времени с приглашёнными музыкантами — приглашёнными певцами, приглашёнными гитаристами, и мы выпустим его в 2026-м году. Так что мы будем работать над этим в течение следующего года или около того.

Это веха, которую нужно отметить как следует, и что может быть лучше, чем выпустить альбом? У нас есть только один шанс отпраздновать 50-летие. Не думаю, что у меня будет ещё один такой шанс. При всём оптимизме я не думаю, что через 50 лет я буду жив, как и наши фанаты, так что мы должны использовать эту возможность. И это будет потрясающе. Я знаю это. Мы сыграем несколько песен, которые никогда не играли раньше, и это будет здорово».




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