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Лидер ACCEPT готов позвать бывших на юбилей



WOLF HOFFMANN в недавней беседе ответил на вопрос, почему он и его коллеги по группе объявили о том, что отправятся в юбилейный тур в честь 50-летия группы в конце 2025 года, когда у них ещё много гастролей в этом году в поддержку их последнего альбома "Humanoid":



«Такие вещи требуют подготовки. Многие спрашивали меня последние два года: "Вы собираетесь отмечать юбилей?" Все хотят это знать. И я наконец сказал: "Хорошо, мы сделаем это". И это будет грандиозно. Будет крутой сюрприз с гостями. И я думаю, что это будет совершенно не похоже на всё, что мы делали раньше. Так что я думаю, что наш юбилейный тур поразит всех.



Но это не отменяет нашего предстоящего тура, потому что, во-первых, пройдёт ещё год или больше, прежде чем мы отправимся в следующее турне. Так что если вам нравится новый альбом "Humanoid" и если вы любите ACCEPT, вы должны посетить наши выступления в текущем туре, несмотря ни на что. Это будет определённо яркое событие в любом случае».



На вопрос о том, не было ли разговоров о возможном прощальном туре, приуроченном к 50-летию ACCEPT, он ответил так:



«Мы находимся на сцене уже очень, очень давно. И я, честно говоря, не знаю, как долго еще я смогу этим заниматься. Никто не знает, что нас ждёт в будущем, и нам приходило в голову объявить о конце, безусловно. Может быть, мы и закончим таким ярким событием, а потом просто скажем: "Ладно, на этом всё". Я пока не знаю, если честно».



Что касается того, приглашены ли бывшие участники ACCEPT Udo Dirkschneider и Peter Baltes принять участие в туре в честь 50-летия группы в виде гостей на отдельных концертах, Wolf сказал:



«Да, конечно. Но это не значит, что они, собственно, действительно решат прийти. Мы должны подождать и посмотреть. Конечно, все приглашены. Дверь всегда открыта для всех желающих присоединиться к нам, потому что это будет ретроспектива всех 50 лет ACCEPT, и всем, кто захочет принять участие, будут только рады. Безусловно».



На вопрос, будет ли он звонить им напрямую, чтобы попросить их принять участие в туре, или будет ждать их звонка, заметно раздражённый Wolf ответил:



«Вы можете уже заткнуться? Вы не заставите меня говорить на эту тему. Простите. Хорошая попытка. Все хотят знать такие вещи».



Он также рассказал о планах ACCEPT выпустить в начале 2026 года специальный альбом, который охватит всю музыкальную историю группы. Юбилейная пластинка будет содержать тщательно отобранную подборку лучших песен ACCEPT за последние пять десятилетий, перезаписанных — частично с участием известных музыкальных гостей и коллег, — а также редкие треки, которые раньше звучали не так часто:



«Я пока ничего не могу вам сказать об этом альбоме, потому что ещё слишком рано. Могу только сказать, что он будет грандиозным. И я пока не хочу вдаваться в подробности. Всё ещё находится на стадии планирования. Это будет потрясающе. Я думаю, что в работе примут участие очень известные люди. И вам придётся подождать. Извините. Просто ещё слишком рано».



Что касается того, выбрали ли уже ACCEPT приглашённых музыкантов, которые появятся на альбоме, Wolf сказал:



«Да, мы многих выбрали. Не всех, но многих».







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