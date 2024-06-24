Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Альбом METALLICA "Master Of Puppets" назван лучшим металл-ди... 113
*TED NUGENT: «Люблю я оленину!» 44
*MAX CAVALERA о реюнионе SEPULTURA 30
*GENE SIMMONS о курении, выпивке и наркотиках: «Шмекель работ... 29
*Лидер DEICIDE: «Политики и религиозные деятели превратились ... 17
*Новый альбом CAVALERA доступен для прослушивания 13
*Видео полного выступления SCORPIONS 12
*Sony Music купит каталог QUEEN за миллиард фунтов 10
*FEAR FACTORY думают о записи 9
*GEEZER BUTLER о вероятности финального концерта BLACK SABBAT... 8
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Альбом METALLICA "Master Of Puppets" назван лучшим металл-ди... 113
*TED NUGENT: «Люблю я оленину!» 44
*MAX CAVALERA о реюнионе SEPULTURA 30
*GENE SIMMONS о курении, выпивке и наркотиках: «Шмекель работ... 29
*Лидер DEICIDE: «Политики и религиозные деятели превратились ... 17
[= ||| все новости группы



*

Accept

*



23 июн 2024 : 		 Лидер ACCEPT о жизни в ЭсЭшЭй

1 июн 2024 : 		 Бывший гитарист ACCEPT: «Сейчас им требуются три или четыре гитариста, чтобы сыграть то, что мы играли вдвоём с Wolf'ом»

26 май 2024 : 		 Гитарист ACCEPT о том, почему он использует гитары Flying V

16 май 2024 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER и PETER BALTES отпразднуют 40-ю годовщину альбома ACCEPT

15 май 2024 : 		 Гитарист ACCEPT: «А судьи кто?»

14 май 2024 : 		 Гитарист ACCEPT: «Не хочу на пенсию»

3 май 2024 : 		 JOEL HOEKSTRA впервые отыграл с ACCEPT

2 май 2024 : 		 Лидер ACCEPT: «Я скучаю по Peter'y»

30 апр 2024 : 		 Гитарист ACCEPT: «Если бы всё зависело от меня, никто бы никогда не уходил из группы»

27 апр 2024 : 		 Гитарист ACCEPT об UDO DIRKSCHNEIDER'е: «Мы не общаемся»

25 апр 2024 : 		 Гитарист ACCEPT об исполнении "Princess Of The Dawn"

24 апр 2024 : 		 Видео с текстом от ACCEPT

22 апр 2024 : 		 ACCEPT отпразднуют 50-летие

21 апр 2024 : 		 Лидер ACCEPT: «ANDY SNEAP — член семьи»

16 апр 2024 : 		 Гитарист ACCEPT: «Риффы — как два пальца об асфальт!»

14 апр 2024 : 		 Лидер ACCEPT: «В моём сознании мне всё ещё 16»

9 апр 2024 : 		 Гитарист ACCEPT: «Я чувствую себя капитаном корабля, а все остальные сошли на берег»

5 апр 2024 : 		 Гитарист ACCEPT: «Я надеюсь, что ИИ не продвинется настолько, что сможет заменить человеческие мысли и эмоции»

3 апр 2024 : 		 Гитарист ACCEPT: «Я бросил пить около восьми лет назад, и это прекрасно»

2 апр 2024 : 		 Гитарист ACCEPT об использовании ИИ

29 мар 2024 : 		 Вокалист ACCEPT: «Металл здесь больше не живет»

28 мар 2024 : 		 Гитарист ACCEPT о термине «тяжёлый металл»

27 мар 2024 : 		 Новое видео ACCEPT

5 мар 2024 : 		 ACCEPT исполнили новую песню

28 фев 2024 : 		 Новое видео ACCEPT

27 фев 2024 : 		 PETER BALTES об ACCEPT: «Я чувствовал, что мы постоянно делаем один и тот же альбом или используем одну концепцию снова и снова»
Показать далее
| - |

|||| 23 июн 2024

Лидер ACCEPT о жизни в ЭсЭшЭй



zoom
Wolf Hoffmann в недавнем интервью попросили описать свои впечатления от жизни в ЭсЭшЭй, куда он переехал более трех десятков лет назад:

«Интересный вопрос. Никто никогда мне его не задавал. [Смеётся]. К счастью, Америка — очень открытая страна, очень гостеприимная. Так что я не чувствую себя иностранцем, потому что как только ты приезжаешь — а у меня двойное гражданство, так что я и американец, и немецкий гражданин, — ты не чувствуешь себя чужаком. Ты чувствуешь себя американцем. В некоторых странах, особенно в Европе, в частности в Германии, есть люди, которые живут там по 30–40 лет, и всё равно про них говорят: "Он же иностранец". Но в Америке всё по-другому. Как только ты приехал, ты сразу становишься американцем, и это очень приятно, но в то же время как только я открываю рот, люди спрашивают: "Откуда вы?" Они понимают, что я родился не в Соединенных Штатах. Они слышат мой акцент и понимают — для них я всё ещё немец. А мои немецкие друзья считают, что я теперь немного американец, так что я нечто среднее. Я как бастард. [Смеётся]».

В прошлом месяце в интервью программе Paltrocast With Darren Paltrowitz он рассказал о своём решении переехать в Нэшвилл:

«Я оказался там первым в истории, я думаю. Когда я приехал туда в 1993-м, давным-давно, там не было никого из металлистов или даже рокеров. Я помню, как местные жители говорили мне: "Есть ещё один парень, который вроде как исполняет тяжёлую музыку" [который живет в Нэшвилле]". Джон Кей из STEPPENWOLF якобы жил там. По-моему, это не совсем так... Ну, он не совсем имеет отношение к тяжеляку... Я никогда не встречал этого парня. Ну неважно. Но это было единственное имя, которое хоть каким-то образом относилось к тяжёлой музыке. Но я переехал туда не для того, чтобы участвовать в местной сцене. Мне просто нравилось, потому что это место было связано с музыкой, это музыкальный город, и он мне показался правильным местом. Через какое-то время после переезда я вообще покинул музыкальную сцену. Это было хорошее место для жизни. И только лет 10–15 назад в Нэшвилл стали переезжать все подряд. И теперь это Мекка для музыкантов. Я имею в виду, что многие люди, о которых вы никогда бы не подумали, что они переедут в Нэшвилл, теперь там. Это невероятно».




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 2 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

24 июн 2024
Nord61
"ЭсЭшЭй"? Эт чё ещё за херня? "США" или "Америка" (как в оригинале англоязычного заголовка) написать не вариант?
24 июн 2024
M
Mad Katz
Nord61, отсылка к Борату небось.

просмотров: 353

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом