23 июн 2024



Лидер ACCEPT о жизни в ЭсЭшЭй



Wolf Hoffmann в недавнем интервью попросили описать свои впечатления от жизни в ЭсЭшЭй, куда он переехал более трех десятков лет назад:



«Интересный вопрос. Никто никогда мне его не задавал. [Смеётся]. К счастью, Америка — очень открытая страна, очень гостеприимная. Так что я не чувствую себя иностранцем, потому что как только ты приезжаешь — а у меня двойное гражданство, так что я и американец, и немецкий гражданин, — ты не чувствуешь себя чужаком. Ты чувствуешь себя американцем. В некоторых странах, особенно в Европе, в частности в Германии, есть люди, которые живут там по 30–40 лет, и всё равно про них говорят: "Он же иностранец". Но в Америке всё по-другому. Как только ты приехал, ты сразу становишься американцем, и это очень приятно, но в то же время как только я открываю рот, люди спрашивают: "Откуда вы?" Они понимают, что я родился не в Соединенных Штатах. Они слышат мой акцент и понимают — для них я всё ещё немец. А мои немецкие друзья считают, что я теперь немного американец, так что я нечто среднее. Я как бастард. [Смеётся]».



В прошлом месяце в интервью программе Paltrocast With Darren Paltrowitz он рассказал о своём решении переехать в Нэшвилл:



«Я оказался там первым в истории, я думаю. Когда я приехал туда в 1993-м, давным-давно, там не было никого из металлистов или даже рокеров. Я помню, как местные жители говорили мне: "Есть ещё один парень, который вроде как исполняет тяжёлую музыку" [который живет в Нэшвилле]". Джон Кей из STEPPENWOLF якобы жил там. По-моему, это не совсем так... Ну, он не совсем имеет отношение к тяжеляку... Я никогда не встречал этого парня. Ну неважно. Но это было единственное имя, которое хоть каким-то образом относилось к тяжёлой музыке. Но я переехал туда не для того, чтобы участвовать в местной сцене. Мне просто нравилось, потому что это место было связано с музыкой, это музыкальный город, и он мне показался правильным местом. Через какое-то время после переезда я вообще покинул музыкальную сцену. Это было хорошее место для жизни. И только лет 10–15 назад в Нэшвилл стали переезжать все подряд. И теперь это Мекка для музыкантов. Я имею в виду, что многие люди, о которых вы никогда бы не подумали, что они переедут в Нэшвилл, теперь там. Это невероятно».







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