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*IRON SAVIOR зассали из-за Трампа 65
*Вокалист HIRAX: «Расизм есть везде» 34
*Гитарист IRON MAIDEN: «Мы знаем, когда нам уйти на покой» 23
*OZZY OSBOURNE: «Я не планирую полного сета с BLACK SABBATH» 20
*Барабанщик DREAM THEATER о бывшем 20
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Slayer

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|||| 24 фев 2025

DAVE LOMBARDO об уходе из SLAYER: «Семьи ссорятся»



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DAVE LOMBARDO в недавнем интервью спросили, как он относится ко времени, проведенному со SLAYER:

«Мне это нравилось. Оглядываясь назад, я понимаю, что это было потрясающе. Как можно не любить подобное? Всякое бывает. Случаются разногласия. Семьи ссорятся. И поэтому всё так, как есть. Я очень рад, что был участником такой легендарной группы, рад, что внёс свой вклад в этот жанр, который любил меня и поддерживал всю мою музыкальную жизнь.

Как я уже сказал, всякое случается, но как уж есть. Мне очень повезло, что на этом пути я завёл нескольких друзей. И они попросили меня сыграть в их группах. Я создал несколько новых групп или помог их основать, и всё равно я чувствую, что во мне ещё много энергии, поэтому я думаю, что всё это не закончится в ближайшее время. Пока кто-нибудь не выдернет вилку из розетки, я всё ещё в строю. [Смеётся]».




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