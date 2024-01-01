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Соус от SLAYER



SLAYER вместе с Coney Island Saucery выпустили новый острый соус "Raining Blood":



«Мы создали идеальный острый соус: «Raining Blood» — дань уважения культовому гимну Slayer. Этот соус с уровнем жгучести «Полная жестокость» — только для храбрецов. Идеально подходит для украшения пиццы, крылышек, тако и многого другого. Успейте купить лимитированный выпуск первой партии, пока он не исчез!»







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