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*Сынок Честера наехал на LINKINK PARK 84
*JON BON JOVI спас женщину 50
*Музыканты JANE'S ADDICTION подрались на сцене 30
*Видео с первого официального концерта LINKIN PARK 26
*STEPHEN PEARCY: «OZZY просто е...о!» 21
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Slayer

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20 сен 2024 : 		 Соус от SLAYER

11 сен 2024 : 		 KERRY KING обещает грандиозное шоу SLAYER

27 авг 2024 : 		 Как барабанщик TESTAMENT помогал барабанщику SLAYER

9 авг 2024 : 		 KERRY KING: «А SLAYER и не говорили, что играть не будут»

5 авг 2024 : 		 PAUL BOSTAPH о новых концертах SLAYER

20 июл 2024 : 		 KERRY KING: «SLAYER и до Европы доедет»

18 июл 2024 : 		 GARY HOLT обещает интересные концерты SLAYER

3 июл 2024 : 		 KERRY KING: «Я удивился, когда SLAYER анонсировали концерты»

12 июн 2024 : 		 Вокалист SLAYER несколько месяцев не говорил участникам группы, что решил завязать

8 июн 2024 : 		 Гитарист SLAYER: «Все думают, что мы можем долго, но это не так»

7 июн 2024 : 		 Охладись со SLAYER

6 июн 2024 : 		 KERRY KING о SLAYER: «Мы никогда больше не будем гастролировать»

4 июн 2024 : 		 Какой лучший рифф у гитариста SLAYER?

3 июн 2024 : 		 Гитарист SLAYER: «Мне не нравится то, что мы делали в 1990-е»

30 май 2024 : 		 Какими будут концерты SLAYER?

21 май 2024 : 		 DAVID ELLEFSON о возвращении SLAYER: «Это было неизбежно»

20 май 2024 : 		 SCOTT IAN сдал назад по теме о SLAYER

17 май 2024 : 		 KERRY KING: «SLAYER альбом не запишут, зуб даю!»

16 май 2024 : 		 KERRY KING о предстоящих концертах SLAYER: «Будет здорово снова сыграть для фанатов»

22 мар 2024 : 		 Новая фигурка SLAYER

19 мар 2024 : 		 Басист LAMB OF GOD: «Видел я однажды SLAYER, так там мужика...»

25 фев 2024 : 		 Жена вокалиста SLAYER о предстоящих концертах

22 фев 2024 : 		 Жена гитариста SLAYER о предстоящих концертах

22 фев 2024 : 		 SLAYER вернулись!

19 янв 2024 : 		 KERRY KING: «Звучание моего проекта похоже на то, что мы делали на последних альбомах SLAYER»

10 янв 2024 : 		 KERRY KING о сольном материале: «Это продолжение SLAYER»
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Соус от SLAYER



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SLAYER вместе с Coney Island Saucery выпустили новый острый соус "Raining Blood":

«Мы создали идеальный острый соус: «Raining Blood» — дань уважения культовому гимну Slayer. Этот соус с уровнем жгучести «Полная жестокость» — только для храбрецов. Идеально подходит для украшения пиццы, крылышек, тако и многого другого. Успейте купить лимитированный выпуск первой партии, пока он не исчез!»

SLAYER Teams With Coney Island Saucery For "Raining Blood" Hot Sauce




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