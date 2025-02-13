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*У KING DIAMOND есть целых десять песен 58
*METALLICA, SLAYER, PANTERA разогреют финальное шоу BLACK SAB... 56
*Так сдох ли рок? Отвечает гитарист TWISTED SISTER 26
*DIRKSCHNEIDER пытается в ACCEPT с DORO 23
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Slayer

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Гитарист SLAYER: «Новый альбом выйдет с вероятностью...»



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В рамках недавней беседы с гитаристом SLAYER Kerry King'ом ему задали вопрос, какова вероятность выхода нового альбома группы:

«На 99,9% я могу ответить «нет», потому что у меня есть новый способ представить музыку фанатам [в рамках своего сольного проекта]. И я как раз собрал подходящих ребят и не собираюсь их бросать».




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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13 фев 2025
Corpsegrinder04
Зачем бросать ребят. Достаточно всего лишь одного вокалиста поменять на другого со словами ничего личного, джаст бизнес. Ну и баннер переклеить.

просмотров: 469

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