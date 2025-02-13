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Гитарист SLAYER: «Новый альбом выйдет с вероятностью...»



В рамках недавней беседы с гитаристом SLAYER Kerry King'ом ему задали вопрос, какова вероятность выхода нового альбома группы:



«На 99,9% я могу ответить «нет», потому что у меня есть новый способ представить музыку фанатам [в рамках своего сольного проекта]. И я как раз собрал подходящих ребят и не собираюсь их бросать».







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