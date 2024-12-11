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KERRY KING о будущем SLAYER



KERRY KING в недавнем интервью Metal Roos ответил на вопрос о том, какие планы у SLAYER на будущее:



«Мы больше никогда не будем гастролировать. Мы больше никогда не будем записывать пластинки. Помяните моё слово: мы больше никогда не будем записывать альбом, мы больше никогда не будем гастролировать. И можете отнести мои слова в банк (С). Потому что это было последнее, что мы сделали. Мы сказали [ещё в 2018 году]: "Это наш последний тур". Потребовалось пять лет, чтобы мы заявили: "Будет пару концертов на пятилетнюю годовщину"».







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