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*Барабанщик IRON MAIDEN завязывает с турами 33
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я с трудом хожу, еще чуть-чуть и всё... 30
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Slayer

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KERRY KING о будущем SLAYER



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KERRY KING в недавнем интервью Metal Roos ответил на вопрос о том, какие планы у SLAYER на будущее:

«Мы больше никогда не будем гастролировать. Мы больше никогда не будем записывать пластинки. Помяните моё слово: мы больше никогда не будем записывать альбом, мы больше никогда не будем гастролировать. И можете отнести мои слова в банк (С). Потому что это было последнее, что мы сделали. Мы сказали [ещё в 2018 году]: "Это наш последний тур". Потребовалось пять лет, чтобы мы заявили: "Будет пару концертов на пятилетнюю годовщину"».




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11 дек 2024
gravitgroove
Больше никаких альбомов, но про отдельные песни и компиляции никто нам не говорит!
11 дек 2024
R
Rutger
Девальвации не будет. Твердо и четко.

просмотров: 304

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