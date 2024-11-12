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GARY HOLT: «В SLAYER, помню, хейтили только двое»



В рамках недавней беседы у GARY HOLT'a спросили, что он помнит о своем первом выступлении в составе SLAYER, и чувствовал ли он какое-либо давление:



«Первым выступлением был фестиваль Soundwave в Австралии, и я не чувствовал никакого давления. Я был невероятно готов. Я просто вышел на сцену, сделал свое дело и устроил отличное шоу. Это было потрясающе. Я имею в виду, что, возможно, в глубине души вы чувствуете небольшое давление из-за того, чье место вы пытаетесь занять. Чье место ты греешь, я бы так сказал. Но я был готов. Я был готов к этому на 100%».



На вопрос о том, действительно ли фанаты SLAYER так безжалостны, как о них говорят некоторые, Gary сказал:



«За все мои бесчисленные концерты со SLAYER у меня было только два ненавистника. Два хейтера из тех, которых я заметил. Большинство зрителей смотрели на мое участие в духе: «Выздоравливай скорее, Джефф», и я сам тоже именно так это и воспринимал. "Но пока есть такой вариант, что ж, круто. Я видел, как SLAYER и Gary Holt играют вместе. Давай заценим это. Будет классно". Так вот, у меня было два настоящих хейтера, первый в Германии, парень с ужасным скаллетом. Он был внизу и тыкал в меня средним пальцем на протяжении всего шоу. Обычно я очень толстокожий — меня такое не беспокоит. Но в этом конкретном случае я уже послал вниз менеджера с рацией, и они уже собирались выгнать парня нахрен, потому что он начал реально портить мне шоу. И тут парень допер что сейчас случится и быстренько слинял. Черт, чувак, ты знаешь, что моё участие не было неожиданной подменой. Ты знал об этом до того, как билеты поступили в продажу, и всё равно купил этот гребаный билет. Так почему ты здесь, если всё действительно так плохо?



А потом мы выступали в Милане (Италия), и там в первом ряду, в самом центре сцены, стоял парень и кричал мне „Fuck you!“ на протяжении всего выступления. А в конце шоу я спрыгнул на сабвуферы, буквально в метре от его лица, и спросил, есть ли у него что сказать мне сейчас. И у него не нашлось никаких слов. Он реально выводил меня из себя. Более молодой я мог бы ему и втащить. [Смеется] Первый ряд, зажат, ему некуда было деться. Знаете, 5000 человек позади него. Но ему всё равно было просто необходимо пробиться в первый ряд, чтобы высказать свои мысли.



Ты заплатил за билет. Ты долбаный идиот, если потратил деньги на то, что ты так ненавидишь. Но это были два человека из совершенно бесчисленного количества концертов. По-моему, неплохой послужной список!»







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