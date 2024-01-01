Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Лидер ICED EARTH посидит до осени 76
*Новая песня OPETH 41
*Гитарист TWISTED SISTER: «Люди не понимают, насколько тяжело... 39
*MACHINE HEAD выпускают пиво 37
*Лучшее с Wacken Open Air 2024 34
*AEROSMITH завязывают с концертами 31
*Басист NICKELBACK о волне хейта в адрес коллектива 22
*MASTODON выпускают кофе 14
*Вокалистка EPICA обещает эпические эпики 14
*DORO спела со SCORPIONS 13
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер ICED EARTH посидит до осени 76
*Новая песня OPETH 41
*Гитарист TWISTED SISTER: «Люди не понимают, насколько тяжело... 39
*MACHINE HEAD выпускают пиво 37
*Лучшее с Wacken Open Air 2024 34
[= ||| все новости группы



*

Slayer

*



9 авг 2024 : 		 KERRY KING: «А SLAYER и не говорили, что играть не будут»

5 авг 2024 : 		 PAUL BOSTAPH о новых концертах SLAYER

20 июл 2024 : 		 KERRY KING: «SLAYER и до Европы доедет»

18 июл 2024 : 		 GARY HOLT обещает интересные концерты SLAYER

3 июл 2024 : 		 KERRY KING: «Я удивился, когда SLAYER анонсировали концерты»

12 июн 2024 : 		 Вокалист SLAYER несколько месяцев не говорил участникам группы, что решил завязать

8 июн 2024 : 		 Гитарист SLAYER: «Все думают, что мы можем долго, но это не так»

7 июн 2024 : 		 Охладись со SLAYER

6 июн 2024 : 		 KERRY KING о SLAYER: «Мы никогда больше не будем гастролировать»

4 июн 2024 : 		 Какой лучший рифф у гитариста SLAYER?

3 июн 2024 : 		 Гитарист SLAYER: «Мне не нравится то, что мы делали в 1990-е»

30 май 2024 : 		 Какими будут концерты SLAYER?

21 май 2024 : 		 DAVID ELLEFSON о возвращении SLAYER: «Это было неизбежно»

20 май 2024 : 		 SCOTT IAN сдал назад по теме о SLAYER

17 май 2024 : 		 KERRY KING: «SLAYER альбом не запишут, зуб даю!»

16 май 2024 : 		 KERRY KING о предстоящих концертах SLAYER: «Будет здорово снова сыграть для фанатов»

22 мар 2024 : 		 Новая фигурка SLAYER

19 мар 2024 : 		 Басист LAMB OF GOD: «Видел я однажды SLAYER, так там мужика...»

25 фев 2024 : 		 Жена вокалиста SLAYER о предстоящих концертах

22 фев 2024 : 		 Жена гитариста SLAYER о предстоящих концертах

22 фев 2024 : 		 SLAYER вернулись!

19 янв 2024 : 		 KERRY KING: «Звучание моего проекта похоже на то, что мы делали на последних альбомах SLAYER»

10 янв 2024 : 		 KERRY KING о сольном материале: «Это продолжение SLAYER»

14 дек 2023 : 		 GARY HOLT не слышал новую музыку гитариста SLAYER, но ждёт её с нетерпением

24 ноя 2023 : 		 DAVE LOMBARDO: «Ну какие SLAYER нацисты, ну?!»

21 ноя 2023 : 		 Фронтмен SYSTEM OF A DOWN о выступлении перед SLAYER в конце 1990-х: «Мы были чертовски напуганы»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

KERRY KING: «А SLAYER и не говорили, что играть не будут»



zoom
KERRY KING в недавнем интервью так ответил на замечание, что SLAYER спустя пять лет возвращаются на сцену после "прощального турне":

«Да, в конце концов, никаких размолвок то у нас не было. Просто Tom [Araya, бас-гитарист/вокалист SLAYER] завязал. И когда он сказал мне, что всё, я ответил: "Ладно, я не буду уговаривать тебя", потому что если ты пытаешься уговорить кого-то, значит, его душа к этому не лежит. Так что для меня всё было кончено. И, конечно, через месяц после того, как мы закончили, стали поступать предложения. Ну а мы перестали гастролировать. Мы никогда и не говорили, что закончили играть. Мы сказали: "Это наш последний тур", и я не думаю, что будущие три концерта — это тур. Так что, если вы хотите разобраться по сути, я считаю, что мы были честны!»




Like!+1Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 154

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом