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KERRY KING: «А SLAYER и не говорили, что играть не будут»



KERRY KING в недавнем интервью так ответил на замечание, что SLAYER спустя пять лет возвращаются на сцену после "прощального турне":



«Да, в конце концов, никаких размолвок то у нас не было. Просто Tom [Araya, бас-гитарист/вокалист SLAYER] завязал. И когда он сказал мне, что всё, я ответил: "Ладно, я не буду уговаривать тебя", потому что если ты пытаешься уговорить кого-то, значит, его душа к этому не лежит. Так что для меня всё было кончено. И, конечно, через месяц после того, как мы закончили, стали поступать предложения. Ну а мы перестали гастролировать. Мы никогда и не говорили, что закончили играть. Мы сказали: "Это наш последний тур", и я не думаю, что будущие три концерта — это тур. Так что, если вы хотите разобраться по сути, я считаю, что мы были честны!»







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