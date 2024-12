сегодня



Гитарист SLAYER: «Отзывы на концерты были крутыми!»



Brian Slagel из Metal Blade Records в рамках своего нового подкаста "100 Songs That Define Heavy Metal" поговорил с гитаристом SLAYER Kerry King'ом о его дебютной сольной пластинке, выпущенной в мае, и в частности спросил, какие на неё были отзывы:



«Убойные, чувак! Кажется, что альбом уже два года как вышел, но на самом деле релиз был всего полгода назад. Поэтому у меня возникает странное ощущение, когда мы отправляемся на гастроли - мне кажется, что диск вышел уже так давно, но публика всё ещё привыкает к нему. С каждым концертом всё больше и больше ребят подпевают Mark'у, и это очень здорово. Это значит, что они приняли альбом, и он им нравится».



Что касается того, как много материала для "From Hell I Rise" было написано во время пандемии, Kerry сказал:



«Очень много. Я долгое время играл один, прежде чем мы с Paul'ом почувствовали себя достаточно комфортно, чтобы встречаться, путешествовать. Я сейчас живу на Восточном побережье, а мы всё ещё репетируем в Южной Калифорнии. Так что я много играл один. Последний тур SLAYER состоялся в конце ноября 2019-го, так что к концу Суперкубка 2020 года я уже вовсю работал над новым материалом, над новыми идеями. И я занимался этим довольно долго. Думаю, мы с Paul'ом увиделись только в 2021 году, чтобы начать работать над этими песнями вместе. Но на тот момент у нас были остатки материала из [последнего альбома SLAYER] "Repentless". А сейчас есть остатки из сессий "From Hell I Rise" для следующего альбома и плюс всё, что я написал с тех пор. Но да, во время COVID мы с Paul'ом оба заболели - кажется, это было в июне 2021-го года, а я застрял в Калифорнии в отеле, где останавливался для репетиций, потому что я точно не собирался лететь домой и заражать жену. Но, к счастью, я проболел лишь около трёх дней. Эта хворь как бы запрыгнула в моё тело, испугалась и выпрыгнула к чертям. У Paul'а же это продолжалось больше месяца. Так что нам потребовалось время, чтобы вернуться к работе. Но, несмотря на это, я помню, что когда я застрял в том гостиничном номере на несколько дней, я закончил две последние порции стихов для новых песен, которых на тот момент не хватало, и тогда мы были полностью готовы к дальнейшей работе».



King также рассказал о песнях SLAYER, которые он и его сольная группа выбрали для исполнения во время своих недавних концертов, включая прошедший летом тур с LAMB OF GOD и MASTODON:



«Я хотел сконцентрироваться на вещах, которые написал сам или в соавторстве, потому что не хотел разжигать огонь в тех хейтерах, кто может ненавидеть мою группу, ненавидеть меня, и всё в таком духе. Такие люди существуют. Поэтому я подумал: "Как мне выйти из ситуации наилучшим образом?" И я решил: "Никто не сможет придраться ко мне, если я буду играть только песни, которые написал в соавторстве", так что всё началось с такой идеи. "Raining Blood" должна была быть сыграна, потому что если я собираюсь сыграть лишь одну песню за всю свою историю, то это должна быть именно она. И "Black Magic" очень хорошо с ней сочетается. К тому же это убойная вещь с нашей первой пластинки, так что тут есть элемент историчности. И я точно хотел затронуть некоторые ностальгические чувства зрителей, потому что в основном всё, что мы играем, — это совершенно новый сольный материал K. K., но стоило добавить в него пару песен, которые нравятся людям уже несколько десятилетий... И если мы исполняем более длинный сет, мы играем "Disciple", потом "Chemical Warfare", "Repentless", но у нас было всего 40 минут в туре с LAMB OF GOD и MASTODON. Думаю, мы исполняли лишь девять вещей в целом. Так что две композиции из наследия SLAYER считаю вполне достаточно, ведь в остальном мы сыграли чёртову тонну нашего нового материала».



King также рассказал о двух новых выступлениях SLAYER, состоявшихся этой осенью, — 22 сентября на фестивале Riot Fest в Чикаго, штат Иллинойс, и 10 октября на фестивале Aftershock в Сакраменто, штат Калифорния:



«Это было похоже на первые шоу "Большой четвёрки". Я сказал: "Это будет очень круто для фанатов, и я буду рад увидеть ребят". И на самом деле ничего особенного я не ожидал. Но потом мы отыграли первое шоу в Чикаго и затем концерт в Калифорнии, и я подумал: "Это действительно круто, как по мне". И я не ожидал что выйдет настолько круто. Когда SLAYER выходили на сцену в Чикаго у меня в голове была тот же самый настрой. Я думал: "Это будет очень круто для фанатов, особенно для тех, кто был слишком молод, чтобы увидеть нас в прошлом". Тут я вышел на сцену, и у меня по коже побежали мурашки. Я подумал: "Новые концерты SLAYER - это намного масштабнее, чем я мог себе представить"... У нас долгая история с Чикаго, так что было эпично, что первый концерт-воссоединение состоялся именно там. И реакция поклонников была просто ошеломляющей. Это было просто потрясающе».







