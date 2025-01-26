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Slayer

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|||| 25 янв 2025

KERRY KING: «У нас есть демо-записи, оставшиеся после последнего альбома SLAYER»



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KERRY KING в интервью "Axe Lords" ответил на вопрос о том, когда у SLAYER появились фанатичные поклонники:

«Люди должны были проникнуться музыкой в течение некоторого времени, так что это была не первая и не вторая пластинка. Я бы сказал, где-то между третьей, четвёртой и пятой пластинками — может быть, между третьей и четвёртой. Когда вы начинаете приобретать репутацию, люди уже знают вашу музыку. Они приходят не просто чтобы сказать: "Давайте послушаем, что это такое". Они знают вашу музыку и хотят увидеть именно вас. Так что это случилось где-то в 1986–1988 годах».

На вопрос о том, привык ли он к тому, что публика на концертах SLAYER сходит с ума, Kerry ответил:

«Я вроде как привык, но я не ожидаю этого, потому что когда ты ожидаешь чего-то, ты настраиваешь себя на провал. Так что я выхожу на сцену, ни о чём не думая, и смотрю, что произойдёт, когда зазвучит музыка».

King рассказал о самом безумном случае на концерте, свидетелем которого он стал, стоя на сцене:

«Самое безумное и смешное, что я когда-либо видел, — это первый раз, когда я увидел, как по головам к сцене подъехала инвалидная коляска, и в ней кто-то был. Я находился возле Джеффа [Ханнемана, гитариста SLAYER] — это было, когда Джефф ещё играл, и мы оба увидели это одновременно. Мы оба опустили головы, потому что нам было смешно. Потому что мы не были готовы увидеть нечто подобное, а потом, когда увидели, подумали: "Это же круто. По крайней мере, они тоже участвуют в веселье". Но, не имея такой картины в голове до увиденного, ты просто думаешь: "Что за фигня?" Я посмеялся несколько секунд и продолжил играть».

King также рассказал о своих планах по выпуску второго альбома своей сольной группы (его дебютный альбом "From Hell I Rise" вышел в мае прошлого года):

«Я постоянно над чем-то работаю. Мы с Paul'ом записали демо, наверное, 10 или 12 песен — не только когда мы работали над этой пластинкой, у нас ещё есть демо-записи, оставшиеся после последнего альбома SLAYER 2015 года "Repentless", которые я не использовал. У нас есть демо-записи с сессий "From Hell I Rise", которые я не использовал. У нас есть демо-записи вещей, которые я написал с тех пор, и которые мы, разумеется, пока не использовали. Так что нужно просто выбрать, какие из них попадут в следующий альбом. И у меня что-то останется еще и для третьей пластинки. Так что мы в хорошем положении, у нас хороший сценарий, согласно которому мы хотим выпустить ещё одну пластинку в приемлемые сроки. Так что вам не придётся ждать пять-шесть лет, как это было со SLAYER [смеётся]».




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КомментарииСкрыть/показать 18 )

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26 янв 2025
g
gravitgroove
Ну уж с выпуском двух видео к синглам с "Seasons in the Abyss" у них точно аудитория подросла. А так-то хоррший показатель для первых четырех дисков, что без МТВ ротации смогли найти аудиторию, играя более жестокий и прямолинейный материал, чем их коллеги.
Like!2
26 янв 2025
Exceptional
Моё экспертное мнение: главная ошибка Керри в том, что взял вокалиста, занятого в другой группе. Нужно было брать кого-то на тот момент свободного, типа Дьюкса, который ща вернулся в Exodus. И можно было бы назвать группу "Краснолюды" или типа того. А сейчас получилась какая-то жижа, всем в итоге насрать чё там у Kerry King настолько, что даже Slayer в новый тур поехали.
Like!2
26 янв 2025
Вашингтон Ирвинг
Exceptional, >Нужно было брать кого-то на тот момент свободного, типа Дьюкса, который ща вернулся в Exodus
а что бы это дало группе?
26 янв 2025
g
gravitgroove
Вашингтон Ирвинг, есть большая уверенность, что группа звучала бы на контрасте от Slayer из-за хард-корного тембра дьюкса, даже если бы Кинг его попросил орать под арайю, все равно бы отличия бы ли бы сильнее с более харшевым результатом. Посмотрим, чего он Exodus даст в этот раз.
26 янв 2025
olly71
gravitgroove, ну одно время ходили упорные слухи про Ансельмо га вокале учитывая что они с Кингом большие корефаны это было очень даже логично да и Ансельмо тогда не очень был занят так как цирк с Пантерой ещё не начался . но не срослось.
26 янв 2025
m
matthew3833
>>>Самое безумное и смешное, что я когда-либо видел, — это первый раз, когда я увидел, как по головам к сцене подъехала инвалидная коляска, и в ней кто-то был

Надо Керри видос показать с концерта Кублай Хана
https://youtu.be/mRaJDYg-UA8?t=8m52s
26 янв 2025
R
Rutger
Сольного Кирюшку никакие вокалисты не спасут. Его трешовая извилина одинока, пряма и коротка. Она худо-бедно пригождалась в Слеер, но в одиночку фатально уныла. Ровным счетом никакой разницы, кто это будет озвучивать, как мертвому припарки.
До сих пор не понимаю, почему к нему так резво перескочил Осегеда, похерив родную группу. Он наверное считал, что идет почти как в Слеер. Но это, увы, не так.
Like!1
26 янв 2025
ElectricRetard
Rutger, ну так то он в составе числится еще, не?
26 янв 2025
D
Dem0niac
Rutger, мне до сих пор не понятно, что с ним стало, учитывая, что Кинг чуть ли не в одиночку написал крутейший Divine Intervention.
Like!1
26 янв 2025
rassol
Не знаю, что там у Кинга на сусеках осталось, но его сольный альбом я так и не смог заставить себя дослушать до конца.
Like!1
26 янв 2025
father
Хз, чё вы тут брюзжите, заебатый альбом у Кинга вышел, периодически переслушиваю, я даже диск купил. И второй сольный альбом тоже обязательно заценю.
Тут всё видимо продолжается культ мёртвых музыкантов, типа Ханнеман умер, и теперь автоматически всё хорошее приписывается ему, а остальное - Кингу, хотя крутые песни были у обоих, как были и дерьмовые.
Like!1  Dislike!1
26 янв 2025
ElectricRetard
father, ну хз)
Про процентажу песен Слеера которые мне нравятся Ханнеман написал 70%, Х+К 20% и Кинг в соло буквально 2-3 штуки.
Like!3
26 янв 2025
rassol
father, ну, бля. Все главные знаковые хиты Слаёра Джефф и сочинил.
Like!3
26 янв 2025
father
rassol, и в то же время мне вот Toxic и Crusifixation гораздо больше понравились, нежели Piano wire и Atrocity vendor.

И на WPB у меня в фаворитах Snuff и Hate worlwide, хотя заглавная и Psychopathy red тоже охуенные.

Короче насчёт главных хитов согласен (туда же Disciple и Eyes of the Insane), но говорить, что Кинг вот прям совсем беспомощен, это всё-таки неправильно.
26 янв 2025
rassol
father, я и не говорил, что он беспомощен. Он однобок, его страсть к скоростной долбе сильно оттенял Ханнеманн своими мелодическими решениями. Да, War Ensemble или Angel Of Death - тоже долба. Но долба более изощрённая, филигранная и интеллектуальная, я бы сказал. Это если сравнивать с прямолинейным, аки рельсы, материалом от Кинга.
Like!2
26 янв 2025
g
gravitgroove
rassol, истина. К примеру, взять любимую самим Кингом, как предмет его гордости, Dittohead. Это будто сделано под влиянием второй половины Postmortem, только максимально примитивнее и намного более серо в плане мелодии. Но с другой стороны он даже не указан в сооавторстве треке Seasonв in the abyss, а ведь это он дополнил ее своим мрачным перебором.
26 янв 2025
faza
Ну и выпускай это как Кинг. Без Джефа так себе Slayer(((
26 янв 2025
L
LU---
вообще похуй на эту ...это
гитарист неинтересный...вокал предсказуемый
одну песнь послушал и .........пока

просмотров: 2998

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