25 янв 2025



KERRY KING: «У нас есть демо-записи, оставшиеся после последнего альбома SLAYER»



KERRY KING в интервью "Axe Lords" ответил на вопрос о том, когда у SLAYER появились фанатичные поклонники:



«Люди должны были проникнуться музыкой в течение некоторого времени, так что это была не первая и не вторая пластинка. Я бы сказал, где-то между третьей, четвёртой и пятой пластинками — может быть, между третьей и четвёртой. Когда вы начинаете приобретать репутацию, люди уже знают вашу музыку. Они приходят не просто чтобы сказать: "Давайте послушаем, что это такое". Они знают вашу музыку и хотят увидеть именно вас. Так что это случилось где-то в 1986–1988 годах».



На вопрос о том, привык ли он к тому, что публика на концертах SLAYER сходит с ума, Kerry ответил:



«Я вроде как привык, но я не ожидаю этого, потому что когда ты ожидаешь чего-то, ты настраиваешь себя на провал. Так что я выхожу на сцену, ни о чём не думая, и смотрю, что произойдёт, когда зазвучит музыка».



King рассказал о самом безумном случае на концерте, свидетелем которого он стал, стоя на сцене:



«Самое безумное и смешное, что я когда-либо видел, — это первый раз, когда я увидел, как по головам к сцене подъехала инвалидная коляска, и в ней кто-то был. Я находился возле Джеффа [Ханнемана, гитариста SLAYER] — это было, когда Джефф ещё играл, и мы оба увидели это одновременно. Мы оба опустили головы, потому что нам было смешно. Потому что мы не были готовы увидеть нечто подобное, а потом, когда увидели, подумали: "Это же круто. По крайней мере, они тоже участвуют в веселье". Но, не имея такой картины в голове до увиденного, ты просто думаешь: "Что за фигня?" Я посмеялся несколько секунд и продолжил играть».



King также рассказал о своих планах по выпуску второго альбома своей сольной группы (его дебютный альбом "From Hell I Rise" вышел в мае прошлого года):



«Я постоянно над чем-то работаю. Мы с Paul'ом записали демо, наверное, 10 или 12 песен — не только когда мы работали над этой пластинкой, у нас ещё есть демо-записи, оставшиеся после последнего альбома SLAYER 2015 года "Repentless", которые я не использовал. У нас есть демо-записи с сессий "From Hell I Rise", которые я не использовал. У нас есть демо-записи вещей, которые я написал с тех пор, и которые мы, разумеется, пока не использовали. Так что нужно просто выбрать, какие из них попадут в следующий альбом. И у меня что-то останется еще и для третьей пластинки. Так что мы в хорошем положении, у нас хороший сценарий, согласно которому мы хотим выпустить ещё одну пластинку в приемлемые сроки. Так что вам не придётся ждать пять-шесть лет, как это было со SLAYER [смеётся]».







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