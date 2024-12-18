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Гитарист SLAYER: «Концерты будут, но я рад, что не будет гастролей»



Gary Holt в недавнем интервью ответил на вопрос о том, какие у него остались впечатления от недавних концертов SLAYER:



«Начну с того, что опыт был волшебным. Это было потрясающе. Это был нереальный момент.



У SLAYER и публики всегда есть взаимопонимание. От аудитории исходит определённая энергия, и мы её чувствуем. И в этот раз нас ударило током. Это было безумие — энергия, которую можно было почувствовать ещё до начала шоу.



Из-за урагана мы потеряли концерт Louder Than Life, и это было ужасно, это было грустно, и не только для поклонников, которые прилетели со всех концов страны, чтобы увидеть выступление. Но и для нас это было грустно, потому что нам очень понравился Riot Fest, он был потрясающим. Было всего три концерта. Кто хочет потерять один из них?



Но я с нетерпением жду новых выступлений... Думаю, группа будет временами выступать в разных местах. Я больше не думаю, что группа когда-либо будет гастролировать, и для меня это прекрасно, потому что позволяет мне полностью сосредоточиться на EXODUS, а потом время от времени выходить на сцену и наслаждаться исполнением песен SLAYER с другими членами моей семьи».







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