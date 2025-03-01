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SLAYER сыграют в 51-м летом



SLAYER отыграют первый за шесть лет в Канаде концерт 11 июля в рамках Festival D'été De Québec:



«FEQ — это не просто фестиваль, это всеобщее сокровище, которое мы создавали на протяжении 57 лет и которое будет продолжать расти», — поделился Николя Расин, президент и генеральный директор компании BLEUFEU, продюсирующей фестиваль. «Эта культурная жемчужина, созданная поколениями увлеченных людей, никогда не должна восприниматься как нечто само собой разумеющееся. Она воплощает в себе смелость и креативность. Мы несем коллективную ответственность за его сохранение и возвышение как флагманского события Квебека».



Стоимость билетов стартует со 165 долларов.











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