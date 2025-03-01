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*Вокалист DREAM THEATER: «У прогрессивной группы есть свобода... 172
*Лысый из IRON SAVIOR: «Я из Германии, где по закону СМИ обяз... 138
*IRON SAVIOR зассали из-за Трампа 78
*Обновленное видео HELLOWEEN 76
*Гитарист IRON MAIDEN: «Мы знаем, когда нам уйти на покой» 38
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Slayer

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SLAYER сыграют в 51-м летом



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SLAYER отыграют первый за шесть лет в Канаде концерт 11 июля в рамках Festival D'été De Québec:

«FEQ — это не просто фестиваль, это всеобщее сокровище, которое мы создавали на протяжении 57 лет и которое будет продолжать расти», — поделился Николя Расин, президент и генеральный директор компании BLEUFEU, продюсирующей фестиваль. «Эта культурная жемчужина, созданная поколениями увлеченных людей, никогда не должна восприниматься как нечто само собой разумеющееся. Она воплощает в себе смелость и креативность. Мы несем коллективную ответственность за его сохранение и возвышение как флагманского события Квебека».

Стоимость билетов стартует со 165 долларов.






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КомментарииСкрыть/показать 4 )

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1 мар 2025
R
R0ck_N_R0lla
Сначала не понял заголовок, думаю "хуяссе далеко идущие планы"

А по теме, ждем очередных отмазок в духе "вы не понимаете, это всего лишь один концертик"
1 мар 2025
Mistis
да будет срач
1 мар 2025
Вашингтон Ирвинг
Я сначала подумал, что это про зону 51, но там должны играть Мегадэт!
Like!1
1 мар 2025
resurgamresponses
и правильно. пора бы уже уметь делать выводы.

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