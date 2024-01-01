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Slayer

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|||| 23 сен 2024

Видео с выступления SLAYER



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Видео с выступления SLAYER, которое состоялось 22 сентября в Douglass Park, Chicago, Illinois, доступно для просмотра ниже:

01. South Of Heaven
02. Reborn (first time live since 2014)
03. Blood Red
04. Postmortem
05. Repentless
06. Payback
07. Temptation
08. Jihad
09. Seasons In The Abyss
10. Born Of Fire
11. War Ensemble
12. Hate Worldwide
13. Disciple
14. Dead Skin Mask
15. Hell Awaits
16. 213 (first time live since 1998)
17. Mandatory Suicide
18. Raining Blood
19. Black Magic
20. Angel Of Death




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