23 сен 2024



Видео с выступления SLAYER



Видео с выступления SLAYER, которое состоялось 22 сентября в Douglass Park, Chicago, Illinois, доступно для просмотра ниже:



01. South Of Heaven

02. Reborn (first time live since 2014)

03. Blood Red

04. Postmortem

05. Repentless

06. Payback

07. Temptation

08. Jihad

09. Seasons In The Abyss

10. Born Of Fire

11. War Ensemble

12. Hate Worldwide

13. Disciple

14. Dead Skin Mask

15. Hell Awaits

16. 213 (first time live since 1998)

17. Mandatory Suicide

18. Raining Blood

19. Black Magic

20. Angel Of Death







