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*Гитарист TESTAMENT: «Религия — зло!» 144
*UDO DIRKSCHNEIDER перезаписал ACCEPT с гостями 49
*Вокалист HELLOWEEN: «Коммунизм не лучше фашизма» 42
*Гитарист BIOHAZARD травит байки про Lars'a 21
*Бывший басист MEGADETH о создании "Peace Sells" 18
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Slayer

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23 дек 2024 : 		 Альбом SLAYER выйдет на виниле

18 дек 2024 : 		 Гитарист SLAYER: «Концерты будут, но я рад, что не будет гастролей»

11 дек 2024 : 		 KERRY KING о будущем SLAYER

5 дек 2024 : 		 Гитарист SLAYER: «Отзывы на концерты были крутыми!»

12 ноя 2024 : 		 GARY HOLT: «В SLAYER, помню, хейтили только двое»

30 окт 2024 : 		 Новый концерт SLAYER

30 окт 2024 : 		 GARY HOLT о концертах SLAYER

17 окт 2024 : 		 PAUL BOSTAPH о концертах SLAYER

11 окт 2024 : 		 Видео с выступления SLAYER

10 окт 2024 : 		 Цифровой музей SLAYER

23 сен 2024 : 		 Видео с выступления SLAYER

20 сен 2024 : 		 Соус от SLAYER

11 сен 2024 : 		 KERRY KING обещает грандиозное шоу SLAYER

27 авг 2024 : 		 Как барабанщик TESTAMENT помогал барабанщику SLAYER

9 авг 2024 : 		 KERRY KING: «А SLAYER и не говорили, что играть не будут»

5 авг 2024 : 		 PAUL BOSTAPH о новых концертах SLAYER

20 июл 2024 : 		 KERRY KING: «SLAYER и до Европы доедет»

18 июл 2024 : 		 GARY HOLT обещает интересные концерты SLAYER

3 июл 2024 : 		 KERRY KING: «Я удивился, когда SLAYER анонсировали концерты»

12 июн 2024 : 		 Вокалист SLAYER несколько месяцев не говорил участникам группы, что решил завязать

8 июн 2024 : 		 Гитарист SLAYER: «Все думают, что мы можем долго, но это не так»

7 июн 2024 : 		 Охладись со SLAYER

6 июн 2024 : 		 KERRY KING о SLAYER: «Мы никогда больше не будем гастролировать»

4 июн 2024 : 		 Какой лучший рифф у гитариста SLAYER?

3 июн 2024 : 		 Гитарист SLAYER: «Мне не нравится то, что мы делали в 1990-е»

30 май 2024 : 		 Какими будут концерты SLAYER?
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|||| сегодня

Альбом SLAYER выйдет на виниле



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Nuclear Blast сообщили о том, что 31 января состоится выпуск виниловой версии альбома SLAYER Repentless.



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