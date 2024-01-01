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PAUL BOSTAPH о новых концертах SLAYER



PAUL BOSTAPH в недавнем интервью ответил на вопрос, удивило ли его объявление SLAYER о новых концертах:



«Kerry узнал об этом раньше меня, но да. Мне позвонили, и я не ожидал такого поворота событий. Правда, когда всё закончилось в 2019 году, я подумал: "Вот и всё". У меня не было мыслей из серии: "Надеюсь, это случится снова". Я решил: "Всё кончено. Пора двигаться дальше". Было весело, пока я был в группе, но потом внезапно мне позвонили, и я подумал: "Что?"



Это будет здорово. Будет круто играть с Tom'ом, Gary и Kerry, что я и так делаю [в сольной группе Kerry] — я играю песни SLAYER. Это SLAYER, поэтому что тут может не понравиться, если только вы не любите SLAYER? [Смеётся]. Но да, я был удивлён».



На вопрос о том, есть ли какая-то песня, которую ему было сложнее всего освоить, когда он только начинал играть со SLAYER, Paul ответил:



«Таких много. Не было такого, чтобы я начал играть и подумал: "Я знаю, как это играть". Мне буквально пришлось анализировать игру Dave'a.. Когда меня позвали на прослушивание, я понял, что если не смогу сыграть песни так, как они должны звучать, я не получу это место. Неважно, насколько ты хороший барабанщик. Ты должен дать группе то, что она хочет, и я это делаю. Это заняло у меня приличное количество времени, и я много практиковался. У меня было десять дней, и в течение этих десяти дней я ходил в наушниках и слушал только это. У меня был Sony Walkman с кассетой, и для каждой песни, которую я должен был выучить, я дважды записывал концертную версию и дважды студийную, и я слушал только это целыми днями, перематывая кассету туда и обратно. Некоторые из них были легче, потому что структура песни была проще, но это не было фигнёй. Барабанные партии Dave'а — это не фигня. Это его стиль, а я делал что-то своё и никогда не пытался повторять... Я играл каверы с людьми ради удовольствия, но никогда не думал: "У меня будет возможность играть с этой группой с одним из самых культовых барабанщиков в хэви-металле, и я, наверное, должен буду играть его барабанные партии как он..." Я играл их так, как могу, как можно ближе к тому, как играет он, но он только один такой. Есть только один Dave Lombardo, есть только один я, и это хорошо.



Если бы мне пришлось выбирать, какая из них была самой сложной... Это действительно хороший вопрос, потому что освоение многих из них потребовало от меня определённых усилий. "Silent Scream" была нелёгкой в освоении. Это была отличная песня. Я хотел сыграть её, но они даже не поднимали эту тему. Однажды я сказал: "Может, сыграем "Silent Scream"?", и они ответили: "Надо же, а мы и не думали об этом". Это была одна из таких песен, потому что в ней есть быстрые двойные бочки. Эта песня повлияла на меня при создании песни FORBIDDEN "Infinite". Я услышал, как Dave играет на двойных бочках, и подумал: "Я хочу сделать такую же песню"».







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