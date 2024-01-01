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KERRY KING обещает грандиозное шоу SLAYER



KERRY KING в интервью 107.7 The Bone рассказал о том, как проходят репетиции SLAYER:



«Я только сегодня увидел письмо. Думаю, это займёт шесть или семь дней. Но это будет полноценная репетиция на сцене. Потому что мы не играли уже пять лет».



Что касается места, где будут проходить репетиции, он сказал:



«Это частный объект. Я мало что о нём знаю. Это в Новересвилле, штат Пенсильвания, и я застряну там на неделю. [Смеётся]. Но мы будем отжигать каждый день [вместе с пиротехникой], так что я буду в восторге в некотором роде».



Когда ведущий спросил о пиротехнике, King поведал:



«Будет разная пиротехника. Есть вещи, которые вы уже видели, и есть те, которые вы ещё не видели. Это определённо самое грандиозное шоу SLAYER, которое я когда-либо видел на бумаге».



Он также отметил, что хотя ему понравилась сценическая постановка во время прощального тура SLAYER в 2018 и 2019 годах, новая всё равно круче:



«Мы выступаем на крупных фестивалях, так что нам по-настоящему нужно показать себя».



На вопрос о том, как он будет выбирать сет-лист для предстоящих реюнион-шоу SLAYER, Керри ответил:



«Думаю, я его уже выбрал. Это сложно. Я работал над ним — наверное, составил три или четыре варианта, прежде чем остановился на том, который разослал всем».



На вопрос о том, будет ли сет-лист таким, что SLAYER дадут слушателям то, что они хотят, но при этом постараются преподнести пару сюрпризов, Kerry ответил:



«Это справедливо. Есть несколько песен, которые мне ещё предстоит выучить, так что... Потому что я давно их не играл».



Три фестивальных выступления SLAYER в сентябре и октябре состоятся через пять лет после завершения тура, который был назван финальным.







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