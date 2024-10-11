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Видео с выступления SLAYER



Видео с выступления SLAYER, которое состоялось десятого октября в рамках фестиваля Aftershock, Sacramento, California, доступно для просмотра ниже:



01. South Of Heaven

02. Reborn

03. Blood Red

04. Postmortem

05. Repentless

06. Payback

07. Temptation

08. Jihad

09. Seasons In The Abyss

10. Born Of Fire

11. War Ensemble

12. Hate Worldwide

13. Disciple

14. Dead Skin Mask

15. Hell Awaits

16. 213

17. Mandatory Suicide

18. Raining Blood

19. Black Magic

20. Angel Of Death







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