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Slayer

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GARY HOLT о концертах SLAYER



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GARY HOLT в недавнем интервью рассказал о впечатлениях от новых концертов SLAYER:

«Это было сюрреалистично. Это было потрясающе. Мы репетировали очень усердно, по полной программе. Раньше SLAYER репетировали в крошечной комнатке в музыкальной студии с маленькими усилителями. Но сейчас было круто, потому что я мог играть со всем оборудованием — три усилителя, шесть кабинетов, всё включено. Мне позволили пересобрать своё оборудование так же, как для EXODUS. Так что всё было так же, только в три раза мощнее, что было круто.

Мы нервничали. Tom нервничал, и он звучал потрясающе. Иногда нужно просто забыть о времени и о том, сколько прошло времени, позволить мышечной памяти включиться в процесс. Я сыграл только одну песню, которую никогда не играл прежде, и это была "213". А "Reborn" я играл, кажется, всего один раз, так что это была почти новая песня. Остальное просто нужно было освежить в памяти.

Я начал работать над песнями очень давно, когда только было объявлено о концертах: "Лучше убедиться, что я знаю, как играть эту фигню". И мне буквально пришлось зайти в интернет и найти табулатуры песен, которые я играл сотни раз. А потом я понял: "Блин, я играю неправильно". Тогда я забываю об этом и просто играю, и тогда всё в порядке — мои руки сами вспоминают, где находятся ноты.

Это было впечатляюще. Отмена второго концерта [на фестивале Louder Than Life] из-за погоды, из-за урагана, была самым настоящим обломом, особенно для всех фанатов, которые прилетели. Я встретил в аэропорту людей, которые прилетели на фестиваль из Англии. И они нормально отнеслись к этому. Очевидно, что это не наша вина. Мы старались сделать всё, что могли. Невозможно контролировать порывы ветра 80 километров в час. Нашим техникам пришлось эвакуироваться три раза в тот день. Мы так и не вышли из отеля.

Но это было потрясающе. Это было сюрреалистично. Это был отличный момент. Аудитория была очень счастлива. И мы были счастливы, и всё было хорошо. Надеюсь, мы ещё выступим».




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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30 окт 2024
G
George Ramm
"Раньше SLAYER репетировали в крошечной комнатке в музыкальной студии с маленькими усилителями".
Но ведь Slayer большая и известная группа, у которой должны быть деньги на нормальную студию. Интересное кино, конечно.
30 окт 2024
гладиатор
Здорово, что Slayer ещё в строю.

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