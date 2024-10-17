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*Новое видео DREAM THEATER 30
*Лидер KREATOR не считает, что гранж убил металл 21
*Новое видео EDGE OF SANITY 19
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Slayer

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PAUL BOSTAPH о концертах SLAYER



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PAUL BOSTAPH в интервью 107.7 The Bone рассказал об ощущениях от выступлений SLAYER:

«Что я чувствую? Ух ты. Это действительно хороший вопрос. Я немного опустошён. В Сакраменто было много гостей, много друзей, не говоря уже о шоу. Так что пришлось выплеснуть много энергии. Но каждое из этих шоу было таким, потому что я никогда не думал, что это случится снова. Так что да, пришлось заново разучивать песни, которые, как мне казалось, я на самом деле знаю, но не играл их уже пять лет. Так что даже не знаю — это было круто. Мне кажется, это был один из лучших моих концертов, потому что фанаты были очень воодушевлены. Они изголодались по музыке, и это сделало концерт особенным».

На вопрос о том, будут ли ещё концерты SLAYER в будущем, Paul ответил:

«Мы отыграли последний концерт... Если все задаются этим вопросом [о возможности новых концертов SLAYER], то я тоже, но у меня нет ответа на этот вопрос. Так что да, Aftershock был последним выступлением. И мы все надеемся, что будут ещё. Играть песни SLAYER — это весело. Так что, надеюсь, это произойдёт в будущем. Но на данный момент это было последнее шоу».




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17 окт 2024
E
Evil Dmitry
Шлюхи продажные. "Больше никаких концертов!". Ага, кто вам тварям лживым более верить то будет?

просмотров: 215

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