3 июл 2024



KERRY KING: «Я удивился, когда SLAYER анонсировали концерты»



KERRY KING поговорил с Guitar World об анонсе новых концертов SLAYER через пару недель после того, как он сообщил в интервью для Rolling Stone, что шансов на воссоединение группы нет:



«Я был очень удивлён. Тогда я заявил о том, что SLAYER больше не выйдут на сцену, основываясь на том, что Tom не хочет больше выступать. На тот момент я думал, что мы закончили и больше никогда не будем выступать. Честно говоря, я не знаю, что изменилось.



Мы отказывались от предложений сыграть на концертах по крайней мере три года. И вот Tom'у предложили что-то такое, что он захотел бросить вызов и попробовать сыграть пару раз. Это всё, что я знаю».



King, который ранее подчёркивал, что эти три концерта не приведут к более длительному воссоединению с гастролями и прочей деятельностью, отметил что согласен на большее количество подобных разовых мероприятий в будущем:



«Может случиться так, что состоится ещё один разовый концерт. Просто это должно быть подходящее предложение в правильное время, может быть, какое-то место, куда все любят ездить. Но гастролей, я думаю, не будет. Но кто может точно сказать, что что-то одноразовое не повторится?



Я вообще не хочу больше заниматься музыкой со SLAYER. Не из-за какой-то неприязни, а потому что мы сделали заявление, что больше не будем гастролировать. А раз мы не гастролируем, то я не вижу смысла выпускать альбом, тем более что у меня уже есть свой новый проект, и мне он нравится. Я только начинаю, и это будет очень интересное время, которое, надеюсь, продлится ещё 10–15 лет».







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