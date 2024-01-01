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Цифровой музей SLAYER



SLAYER приоткрывает завесу над более чем четырьмя десятилетиями брутального, злобного и нечеловечески быстрого трэша и приглашает своих поклонников окунуться в бездну, официально запустив свой новый онлайн-музей Slaytanic Verses.



В сотрудничестве с Definitive Authentic/Inveniem этот эксклюзивный виртуальный музей предлагает взглянуть на памятные вещи, которые редко можно увидеть публике, прямо из личных архивов группы.



Ничто не сравнится с концертом SLAYER, и для фанатов, жаждущих острых ощущений, первая коллекция музея, «Live Assaults: 1981 - сегодня» пробудит воспоминания о прошлых концертах и позволит взглянуть на них по-новому, перенесясь за кулисы с экспонатами, датируемыми 1981 годом, когда началась история группы в Хантингтон-Парке, Калифорния. Коллекция будет постоянно пополняться новыми памятными вещами и историями, рассказанными за долгие годы гастролей Slayer перед публикой по всему миру.



Slaytanic Verses - это виртуальное путешествие по более чем 40-летней истории SLAYER, и он будет регулярно пополняться новыми предметами и артефактами, исследуя различные аспекты карьеры группы. Поклонникам рекомендуется заглядывать сюда почаще, чтобы еще глубже погрузиться в мир SLAYER.











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