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*MARKO HIETALA и TARJA TURUNEN исполнили NIGHTWISH 35
* FLOOR JANSEN хотела бы поработать с Lzzy Hale 27
*MIKE PORTNOY: «PANTERA сохранила металл в 90-е» 20
*MIKE PORTNOY о первом концерте с DREAM THEATER: «У меня мура... 16
*Сколько гитар у METALLICA в туре? 13
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Slayer

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10 окт 2024 : 		 Цифровой музей SLAYER

23 сен 2024 : 		 Видео с выступления SLAYER

20 сен 2024 : 		 Соус от SLAYER

11 сен 2024 : 		 KERRY KING обещает грандиозное шоу SLAYER

27 авг 2024 : 		 Как барабанщик TESTAMENT помогал барабанщику SLAYER

9 авг 2024 : 		 KERRY KING: «А SLAYER и не говорили, что играть не будут»

5 авг 2024 : 		 PAUL BOSTAPH о новых концертах SLAYER

20 июл 2024 : 		 KERRY KING: «SLAYER и до Европы доедет»

18 июл 2024 : 		 GARY HOLT обещает интересные концерты SLAYER

3 июл 2024 : 		 KERRY KING: «Я удивился, когда SLAYER анонсировали концерты»

12 июн 2024 : 		 Вокалист SLAYER несколько месяцев не говорил участникам группы, что решил завязать

8 июн 2024 : 		 Гитарист SLAYER: «Все думают, что мы можем долго, но это не так»

7 июн 2024 : 		 Охладись со SLAYER

6 июн 2024 : 		 KERRY KING о SLAYER: «Мы никогда больше не будем гастролировать»

4 июн 2024 : 		 Какой лучший рифф у гитариста SLAYER?

3 июн 2024 : 		 Гитарист SLAYER: «Мне не нравится то, что мы делали в 1990-е»

30 май 2024 : 		 Какими будут концерты SLAYER?

21 май 2024 : 		 DAVID ELLEFSON о возвращении SLAYER: «Это было неизбежно»

20 май 2024 : 		 SCOTT IAN сдал назад по теме о SLAYER

17 май 2024 : 		 KERRY KING: «SLAYER альбом не запишут, зуб даю!»

16 май 2024 : 		 KERRY KING о предстоящих концертах SLAYER: «Будет здорово снова сыграть для фанатов»

22 мар 2024 : 		 Новая фигурка SLAYER

19 мар 2024 : 		 Басист LAMB OF GOD: «Видел я однажды SLAYER, так там мужика...»

25 фев 2024 : 		 Жена вокалиста SLAYER о предстоящих концертах

22 фев 2024 : 		 Жена гитариста SLAYER о предстоящих концертах

22 фев 2024 : 		 SLAYER вернулись!
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Цифровой музей SLAYER



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SLAYER приоткрывает завесу над более чем четырьмя десятилетиями брутального, злобного и нечеловечески быстрого трэша и приглашает своих поклонников окунуться в бездну, официально запустив свой новый онлайн-музей Slaytanic Verses.

В сотрудничестве с Definitive Authentic/Inveniem этот эксклюзивный виртуальный музей предлагает взглянуть на памятные вещи, которые редко можно увидеть публике, прямо из личных архивов группы.

Ничто не сравнится с концертом SLAYER, и для фанатов, жаждущих острых ощущений, первая коллекция музея, «Live Assaults: 1981 - сегодня» пробудит воспоминания о прошлых концертах и позволит взглянуть на них по-новому, перенесясь за кулисы с экспонатами, датируемыми 1981 годом, когда началась история группы в Хантингтон-Парке, Калифорния. Коллекция будет постоянно пополняться новыми памятными вещами и историями, рассказанными за долгие годы гастролей Slayer перед публикой по всему миру.

Slaytanic Verses - это виртуальное путешествие по более чем 40-летней истории SLAYER, и он будет регулярно пополняться новыми предметами и артефактами, исследуя различные аспекты карьеры группы. Поклонникам рекомендуется заглядывать сюда почаще, чтобы еще глубже погрузиться в мир SLAYER.






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