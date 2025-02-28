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ICE-T нахваливает SLAYER



ICE-T в интервью Metal Hammer рассказал о впечатлениях от реюниона SLAYER в 2024 году:



Ожидали ли вы возвращения Slayer в 2024 году?



«Я всегда ожидал, что это произойдёт. Kerry уже создал свою собственную группу, но для того, чтобы Slayer собрать снова, напрягаться особо не придётся. Две большие разницы, когда группа уходит на покой и когда она распадается. Когда группа распадается, вы можете больше никогда её не увидеть. А когда группа уходит на покой, это просто перерыв. Я считаю так: "Это значит, что они покончат с гастролями, но будут давать разовые концерты в дальнейшем". Хуже всего, когда ты уходишь на покой, а всем на это наплевать, и люди говорят "Скатертью дорожка", но со Slayer такого никогда не случится, не так ли?!»



Хотите ли вы услышать от них новую музыку?



«Конечно. Всегда хочется услышать новую музыку от любимых групп. Это всё равно что сказать, что Body Count не должны выпускать новый альбом. Они имеют право делать всё, что им заблагорассудится».



Почему Slayer по-прежнему важны спустя столько времени?



«Slayer — это единственная группа такого рода. Нет другой подобной группы. Они создали своё звучание — они подняли планку точности, они быстрые, но знают, когда стоит остановиться. Body Count посчастливилось работать с ними, они позволили нам делать каверы на них. Мы в долгу перед ними навсегда». http://www.slayer.net





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