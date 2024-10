30 окт 2024



Новый концерт SLAYER



SLAYER выступят в рамках фестиваля Louder Than Life в 2025 году, который пройдет с 18 по 21 сентября на Highland Festival Grounds at Kentucky Exposition Center in Louisville, Kentucky.



«Мы не можем дождаться, когда сможем пригласить поклонников, чтобы завершить начатое в этом году и отпраздновать возвращение SLAYER», — говорит Danny Wimmer из Danny Wimmer Presents. «Наша команда усердно работает над невероятным составом, который нам не терпится представить этой зимой. Это будет просто потрясающе, и нам не терпится увидеть всех в Луисвилле в сентябре следующего года».







+1 -0



( 1 ) просмотров: 230