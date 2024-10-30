Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист SABATON: «Плохо, что за музыку люди не платят, но..... 73
*Лидер ICED EARTH: «Я вошел не в ту дверь» 38
*Гитарист CANNIBAL CORPSE: «90% того, что у нас было, уничтож... 33
*Вокалистка EVANESCENCE сунет за Камалу 16
*Гитарист EXODUS: «DESTRUCTION и KREATOR заслуживают большего... 16
*Новое видео LINKIN PARK 14
*Барабанщик AS I LAY DYING покинул группу 14
*Вокалист JUDAS PRIEST: «Я и на смертном одре буду наяривать ... 13
*EXODUS собираются в студию в феврале 12
*Вокалистка NIGHTWISH на новом альбоме TESTAMENT 12
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист SABATON: «Плохо, что за музыку люди не платят, но..... 73
*Лидер ICED EARTH: «Я вошел не в ту дверь» 38
*Гитарист CANNIBAL CORPSE: «90% того, что у нас было, уничтож... 33
*Вокалистка EVANESCENCE сунет за Камалу 16
*Гитарист EXODUS: «DESTRUCTION и KREATOR заслуживают большего... 16
[= ||| все новости группы



*

Slayer

*



30 окт 2024 : 		 Новый концерт SLAYER

30 окт 2024 : 		 GARY HOLT о концертах SLAYER

17 окт 2024 : 		 PAUL BOSTAPH о концертах SLAYER

11 окт 2024 : 		 Видео с выступления SLAYER

10 окт 2024 : 		 Цифровой музей SLAYER

23 сен 2024 : 		 Видео с выступления SLAYER

20 сен 2024 : 		 Соус от SLAYER

11 сен 2024 : 		 KERRY KING обещает грандиозное шоу SLAYER

27 авг 2024 : 		 Как барабанщик TESTAMENT помогал барабанщику SLAYER

9 авг 2024 : 		 KERRY KING: «А SLAYER и не говорили, что играть не будут»

5 авг 2024 : 		 PAUL BOSTAPH о новых концертах SLAYER

20 июл 2024 : 		 KERRY KING: «SLAYER и до Европы доедет»

18 июл 2024 : 		 GARY HOLT обещает интересные концерты SLAYER

3 июл 2024 : 		 KERRY KING: «Я удивился, когда SLAYER анонсировали концерты»

12 июн 2024 : 		 Вокалист SLAYER несколько месяцев не говорил участникам группы, что решил завязать

8 июн 2024 : 		 Гитарист SLAYER: «Все думают, что мы можем долго, но это не так»

7 июн 2024 : 		 Охладись со SLAYER

6 июн 2024 : 		 KERRY KING о SLAYER: «Мы никогда больше не будем гастролировать»

4 июн 2024 : 		 Какой лучший рифф у гитариста SLAYER?

3 июн 2024 : 		 Гитарист SLAYER: «Мне не нравится то, что мы делали в 1990-е»

30 май 2024 : 		 Какими будут концерты SLAYER?

21 май 2024 : 		 DAVID ELLEFSON о возвращении SLAYER: «Это было неизбежно»

20 май 2024 : 		 SCOTT IAN сдал назад по теме о SLAYER

17 май 2024 : 		 KERRY KING: «SLAYER альбом не запишут, зуб даю!»

16 май 2024 : 		 KERRY KING о предстоящих концертах SLAYER: «Будет здорово снова сыграть для фанатов»

22 мар 2024 : 		 Новая фигурка SLAYER
Показать далее
| - |

|||| 30 окт 2024

Новый концерт SLAYER



zoom
SLAYER выступят в рамках фестиваля Louder Than Life в 2025 году, который пройдет с 18 по 21 сентября на Highland Festival Grounds at Kentucky Exposition Center in Louisville, Kentucky.

«Мы не можем дождаться, когда сможем пригласить поклонников, чтобы завершить начатое в этом году и отпраздновать возвращение SLAYER», — говорит Danny Wimmer из Danny Wimmer Presents. «Наша команда усердно работает над невероятным составом, который нам не терпится представить этой зимой. Это будет просто потрясающе, и нам не терпится увидеть всех в Луисвилле в сентябре следующего года».




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

30 окт 2024
gravitgroove
затем: "мы не можем дождаться выхода нового альбома".
В целом, "вообще пох*ю" - как говорил тапочник.
Like!1

просмотров: 230

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом