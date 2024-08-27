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*Вокалист DEF LEPPARD о Тейлор Свифт: «Это явление — фактичес... 44
*Басист IRON MAIDEN: «Blaze помог группе выжить» 44
*Собирается ли DAN SPITZ в ANTHRAX? 35
*Вокалист AS I LAY DYING считает "Ride The Lightning" METALLI... 22
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Slayer

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|||| 27 авг 2024

Как барабанщик TESTAMENT помогал барабанщику SLAYER



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GENE HOGLAN в недавнем интервью ProMark Drumsticks рассказал о том, как помогал Dave Lombardo во время записи EP "Haunting The Chapel" 1984 года группы SLAYER:

«Это довольно известная история. Её рассказывали миллион раз. Когда SLAYER работали в студии над "Haunting The Chapel", я был там вместе с ними. Бас-бочка Dave'а ходила ходуном, когда он пытался записать "Chemical Warfare". А это легендарная песня SLAYER. И Dave сказал: "Моя бас-бочка двигается. Может кто-нибудь подержать её?" И, конечно, восемь голов повернулись в мою сторону, словно говоря: "Ты барабанщик. Помоги ему". И вот я стоял там на четвереньках и держал его бочку. И тот том, который Dave использовал для знаменитой партии [в начале песни], был прямо у меня над головой. Он использовал Evans — красные или фиолетовые гидравлические пластики. У него были концертные томы. Концертные томы — это значит, что там нет нижней части. Так что я видел барабанную палочку на небольшом расстоянии от моего лица. Помню, я подумал: "Боже, Dave, я надеюсь, что ты сделаешь это за один или два дубля, потому что если мы пробудем здесь пару часов, я умру". Конечно, он, будучи Dave Lombardo, сделал всё за один дубль, но это навсегда осталось в моей памяти. Каждый раз, когда я слышу "Chemical Warfare"», я вспоминаю, как стучала палка: "Тук-тук-тук-тук-тук" прямо у меня над головой. Довольно забавная история для 16-летнего подростка».




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27 авг 2024
gravitgroove
а нельзя было как-то зафиксировать иначе колотушку? Напоминает полумифические абзацы про Сталинградские дуэты: один с винтовкой, второй с охапкой патронов.
28 авг 2024
Вашингтон Ирвинг
gravitgroove, картошка вместо гранат
27 авг 2024
N
Nepalcev
- А ты что там, свечку держал?
- Нет, бочку!!!

просмотров: 203

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