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GARY HOLT обещает интересные концерты SLAYER



GARY HOLT в интервью "Scandalous" podcast поговорил о будущих концертах SLAYER:



«К счастью, в тот момент я был свободен. [Смеётся]. Нет, это должно быть весело. Мне пришлось заново учиться многим вещам. Прошло пять лет. И я отношусь к этому как к попытке быть готовым к любой песне, которую Kerry и Tom решат исполнить, поэтому я должен заново выучить их все, даже если мы будем играть всего несколько песен, которые я знаю, но весь каталог я не знаю. Я выучил хиты, которые мы должны будем исполнять. Конечно, мы сыграем "Angel Of Death".



Но это будет увлекательно. Это будет потрясающе. Я с нетерпением жду возможности снова увидеться с этими ребятами, потому что началась пандемия, и с тех пор я никого не видел. Мы общались, но я не был в одной комнате ни с одним из них с тех пор, как уехал в аэропорт после последнего шоу. Так что это будет хорошее время.



Я поехал в тур с EXODUS через два месяца после последнего концерта SLAYER. Так что я сразу же вернулся к работе, а потом началась пандемия, и я записал альбом. Я был более активным, чем они, — я сразу же вернулся к работе. Так что, возможно, для меня время пролетело немного быстрее».



На вопрос о том, что ему больше всего нравится в SLAYER, музыкант ответил:



«В SLAYER мне больше всего нравилось, что я мог быть просто гитаристом. Мне не нужно было принимать решения. Мне не нужно было делать ничего, кроме как просто готовиться, выходить на сцену и отрываться. Я стараюсь играть роль кого-то вроде гитарного героя. В песнях SLAYER много соло, много соло Джеффа. Я играю песню, и иногда в одной песне два или три соло. Я просто выхожу на сцену и получаю удовольствие. Они всегда принимали меня таким, какой я есть, и я старался отдать дань уважения Джеффу, как только мог, но в то же время оставаться верным себе как гитаристу. И это всегда получалось. Мы старые друзья. Во-первых, мы знаем друг друга с детства, если говорить о музыке, так что это упростило задачу. Это позволило мне легко интегрироваться, заменить Джеффа, пока он болел, а затем после его кончины. Я всегда хотел, чтобы он вернулся. Я не хотел, чтобы это растянулось на 10 лет. Я предполагал, что всё продлится пару туров. А потом год превратился в два, в три, а затем Джефф трагически ушёл из жизни. Я хотел увидеть Джеффа снова».







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