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Faith No More

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26 авг 2020 : 		 Клавишник FAITH NO MORE готовит сюрприз на день знаний

28 июл 2020 : 		 Клавишник FAITH NO MORE представил новый трек

27 май 2020 : 		 FAITH NO MORE перенесли даты тура

26 май 2020 : 		 Клавишника FAITH NO MORE обидел YouTube

22 май 2020 : 		 Клавишник FAITH NO MORE замутил гей-проект: первое видео (21+)

19 май 2020 : 		 Клавишник FAITH NO MORE замутил гей-проект

5 апр 2020 : 		 FAITH NO MORE перенесли ряд выступлений на 2021 год

29 мар 2020 : 		 Клавишник FAITH NO MORE: «Создавайте музыку, читайте и будьте креативны!»

28 янв 2020 : 		 FAITH NO MORE анонсировали концерты в Европе

29 ноя 2019 : 		 FAITH NO MORE подтвердили несколько выступлений

25 ноя 2019 : 		 FAITH NO MORE намекают на возвращение?

18 ноя 2019 : 		 JIM MARTIN и ROBERT TRUJILLO исполняют FAITH NO MORE

31 окт 2019 : 		 Новое видео фронтмена FAITH NO MORE и JEAN-CLAUDE VANNIER

20 авг 2019 : 		 FAITH NO MORE ответили на вопросы поклонников об альбоме "The Real Thing"

1 июл 2019 : 		 Новое видео фронтмена FAITH NO MORE и JEAN-CLAUDE VANNIER

29 авг 2018 : 		 Биография FAITH NO MORE выйдет осенью

17 май 2018 : 		 Саундтрек вокалиста FAITH NO MORE выйдет летом

7 фев 2018 : 		 Снимается документальный фильм о вокалисте FAITH NO MORE

15 ноя 2017 : 		 Бывший вокалист FAITH NO MORE скончался от передозировки

11 ноя 2017 : 		 Умер бывший вокалист FAITH NO MORE

21 окт 2017 : 		 Вокалист FAITH NO MORE написал саундтрек к фильму по Стивену Кингу

29 сен 2016 : 		 Новое видео FAITH NO MORE

29 авг 2016 : 		 Выступление FAITH NO MORE 1986 года доступно для просмотра

22 авг 2016 : 		 FAITH NO MORE выступили с CHUCK MOSLEY

20 авг 2016 : 		 FAITH NO MORE выступили с CHUCK MOSLEY

17 авг 2016 : 		 FAITH NO MORE выступят с CHUCK MOSLEY
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Клавишник FAITH NO MORE готовит сюрприз на день знаний



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MAN ON MAN, проект клавишника FAITH NO MORE Roddy Bottum и его бойфренд Joey Holman, в День Знаний порадуют новой композицией "Baby, You're My Everything".

«С нетерпением ждем, когда сможем шернуть, это должно быть Real Gay!»

FAITH NO MORE Keyboardist





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КомментарииСкрыть/показать 2 )

sibterminator


26 авг 2020, 18:19		В жопу такое 1е сентября!

BananaSmashedFace


26 авг 2020, 18:41		Это все похоже на лютейщий стеб


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