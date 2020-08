сегодня



Клавишник FAITH NO MORE готовит сюрприз на день знаний



MAN ON MAN, проект клавишника FAITH NO MORE Roddy Bottum и его бойфренд Joey Holman, в День Знаний порадуют новой композицией "Baby, You're My Everything".



«С нетерпением ждем, когда сможем шернуть, это должно быть Real Gay!»













