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*Вокалист METALLICA: «Я хочу, чтобы слова были настолько силь... 60
*KERRY KING выбрал лучшие альбомы JUDAS PRIEST, IRON MAIDEN, ... 58
*EXODUS меняют нового на старого 54
*TOMMY LEE: «Хватит пиарить свои ср..е концерты и альбомы, мы... 38
*MARKO HIETALA: «Я пожалел об уходе из NIGHTWISH, когда ещё с... 36
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Def Leppard

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10 ноя 2024 : 		 Вокалист DEF LEPPARD: «Мы сможем продержаться 10 лет, если не убьем себя»

29 окт 2024 : 		 DEF LEPPARD о туре

30 сен 2024 : 		 DEF LEPPARD о туре

26 сен 2024 : 		 DEF LEPPARD о туре

17 сен 2024 : 		 Концертное видео DEF LEPPARD

27 авг 2024 : 		 Новый релиз DEF LEPPARD выйдет осенью

26 авг 2024 : 		 Вокалист DEF LEPPARD о сотрудничестве с Тейлор Свифт

25 авг 2024 : 		 Вокалист DEF LEPPARD о Тейлор Свифт: «Это явление — фактически более масштабное, чем THE BEATLES и THE ROLLING STONES вместе взятые»

16 авг 2024 : 		 DEF LEPPARD о туре

7 авг 2024 : 		 DEF LEPPARD в ЗСРнР

3 авг 2024 : 		 Ремиксы от DEF LEPPARD

2 авг 2024 : 		 Гитарист DEF LEPPARD обещает новый альбом

30 июл 2024 : 		 DEF LEPPARD о туре

22 июл 2024 : 		 DEF LEPPARD о туре

11 июл 2024 : 		 Как Tom Morello попал в DEF LEPPARD?

8 июл 2024 : 		 DEF LEPPARD открыли тур

26 июн 2024 : 		 Новое видео DEF LEPPARD

25 июн 2024 : 		 Гитарист DEF LEPPARD: «Новый альбом на горизонте»

20 июн 2024 : 		 DEF LEPPARD о новом сингле

14 июн 2024 : 		 Новая песня DEF LEPPARD с участием TOM MORELLO

14 май 2024 : 		 Вокалист DEF LEPPARD: «Мне не нравится термин "тяжёлый металл"»

24 апр 2024 : 		 Гитарист DEF LEPPARD отметил юбилей "Pyromania"

14 апр 2024 : 		 Вокалист DEF LEPPARD: «Что за Chuck из TESTAMENT?»

11 апр 2024 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD: «Потеряв руку, я был уверен, что это конец»
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DEF LEPPARD выступили без VIVIAN CAMPBELL



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DEF LEPPARD отыграли свой первый в 2025 году концерт без VIVIAN'a CAMPBELL'a, которого подменял гитарный техник Phil'a Collin'a:

01. Rock! Rock! (Till You Drop)
02. Rocket
03. Let's Get Rocked
04. Foolin'
05. Armageddon It
06. Animal
07. Love Bites
08. Just Like '73
09. Let It Go
10. Die Hard The Hunter
11. Two Steps Behind
12. This Guitar
13. Bringin' On The Heartbreak
14. Switch 625
15. Rock Of Ages
16. Photograph

Encore:

17. Hysteria
18. Pour Some Sugar On Me

Encore 2:

19. Wasted

Joe Elliot перед исполнением "Foolin'" сказал, что "Vivan восстанавливается после профилактических процедур по поводу его рака. Так что встречайте вместо него John'a Zocco".






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