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DEF LEPPARD выступили без VIVIAN CAMPBELL



DEF LEPPARD отыграли свой первый в 2025 году концерт без VIVIAN'a CAMPBELL'a, которого подменял гитарный техник Phil'a Collin'a:



01. Rock! Rock! (Till You Drop)

02. Rocket

03. Let's Get Rocked

04. Foolin'

05. Armageddon It

06. Animal

07. Love Bites

08. Just Like '73

09. Let It Go

10. Die Hard The Hunter

11. Two Steps Behind

12. This Guitar

13. Bringin' On The Heartbreak

14. Switch 625

15. Rock Of Ages

16. Photograph



Encore:



17. Hysteria

18. Pour Some Sugar On Me



Encore 2:



19. Wasted



Joe Elliot перед исполнением "Foolin'" сказал, что "Vivan восстанавливается после профилактических процедур по поводу его рака. Так что встречайте вместо него John'a Zocco".











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