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*Сынок Честера наехал на LINKINK PARK 79
*JON BON JOVI спас женщину 49
*Музыканты JANE'S ADDICTION подрались на сцене 28
*БАТЮШКА превращается в ПАТРИАРХЪ 25
*Видео с первого официального концерта LINKIN PARK 22
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Def Leppard

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17 сен 2024 : 		 Концертное видео DEF LEPPARD

27 авг 2024 : 		 Новый релиз DEF LEPPARD выйдет осенью

26 авг 2024 : 		 Вокалист DEF LEPPARD о сотрудничестве с Тейлор Свифт

25 авг 2024 : 		 Вокалист DEF LEPPARD о Тейлор Свифт: «Это явление — фактически более масштабное, чем THE BEATLES и THE ROLLING STONES вместе взятые»

16 авг 2024 : 		 DEF LEPPARD о туре

7 авг 2024 : 		 DEF LEPPARD в ЗСРнР

3 авг 2024 : 		 Ремиксы от DEF LEPPARD

2 авг 2024 : 		 Гитарист DEF LEPPARD обещает новый альбом

30 июл 2024 : 		 DEF LEPPARD о туре

22 июл 2024 : 		 DEF LEPPARD о туре

11 июл 2024 : 		 Как Tom Morello попал в DEF LEPPARD?

8 июл 2024 : 		 DEF LEPPARD открыли тур

26 июн 2024 : 		 Новое видео DEF LEPPARD

25 июн 2024 : 		 Гитарист DEF LEPPARD: «Новый альбом на горизонте»

20 июн 2024 : 		 DEF LEPPARD о новом сингле

14 июн 2024 : 		 Новая песня DEF LEPPARD с участием TOM MORELLO

14 май 2024 : 		 Вокалист DEF LEPPARD: «Мне не нравится термин "тяжёлый металл"»

24 апр 2024 : 		 Гитарист DEF LEPPARD отметил юбилей "Pyromania"

14 апр 2024 : 		 Вокалист DEF LEPPARD: «Что за Chuck из TESTAMENT?»

11 апр 2024 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD: «Потеряв руку, я был уверен, что это конец»

21 мар 2024 : 		 Концертный релиз DEF LEPPARD выйдет весной

3 мар 2024 : 		 Концертное видео DEF LEPPARD

3 мар 2024 : 		 Фрагмент нового релиза DEF LEPPARD

29 фев 2024 : 		 Концертное видео DEF LEPPARD

25 фев 2024 : 		 Концертное видео DEF LEPPARD

24 фев 2024 : 		 Концертное видео DEF LEPPARD
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|||| 17 сен 2024

Концертное видео DEF LEPPARD



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"Just Like 73", новое концертное видео группы DEF LEPPARD, доступно для просмотра ниже.




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