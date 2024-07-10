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Def Leppard

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Как Tom Morello попал в DEF LEPPARD?



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В рамках недавней беседы с Pittsburgh Post-Gazette гитарист DEF LEPPARD Phil Collen рассказал, как родилось сотрудничество с Tom'ом Morello:

«Он услышал мою первоначальную демо-запись песни, на которой был только я и, возможно, голос Joe [Elliott'a, вокалистa DEF LEPPARD]. И он сказал: "Боже мой, это здорово". Тогда он рассказал об этом нашему другу Brian'у Monaco, который на самом деле является президентом Sony Music, и Brian спросил у меня: "Что ты думаешь о том, чтобы Tom участвовал в записи? Ему понравилось". И я ответил: "Это было бы здорово".

Я люблю RAGE AGAINST THE MACHINE. Я считаю, что Tom очень крут, его гитарный стиль уникален, и он не подвёл нас. Я помню, как разговаривал с ним об этом. Он спросил: "Что ты хочешь?", а я ответил: "Ты должен сделать что-то своё в стиле Tom'a Morello". И он сделал. Я услышал его вариант и воскликнул: "Это просто идеально".

Это песня о том, как мы открыли для себя музыку, которая сформировала нашу судьбу. Знаете, [Дэвид] Боуи/T. REX в самом начале 1970-х, и он отлично уловил суть и точно попал в яблочко. Так что мы очень довольны».

На вопрос о том, будет ли у DEF LEPPARD ещё новая музыка, Phil ответил:

«Да. Она осталась после работы над альбомом "Diamond Star Halos", и мы не успели всё закончить. Мы закончили работу над материалом только в этом году, и теперь все участники играют и поют на нём. Так что это было почти то, что нужно, но не совсем для того альбома.

Сейчас у нас есть такая возможность — мы занимаемся сочинительством. Я был с Joe в воскресенье в Дублине. Я был в Калифорнии, и мы вместе сочиняли песню и придумывали идеи бэк-вокала для чего-то ещё. Мы очень увлечены новым материалом. Так что мы растём, расширяемся, в отличие от людей, у которых возникает кризис творчества или что-то в этом роде. У нас всё наоборот. Мы получаем больше удовольствия от того, что делаем!»




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