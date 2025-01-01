28 янв 2025



DEF LEPPARD выступили без VIVIAN CAMPBELL: видео



DEF LEPPARD отыграли свой первый в 2025 году концерт без VIVIAN'a CAMPBELL'a, которого подменял гитарный техник Phil'a Collin'a — официальный ролик об этом событии доступен ниже.







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