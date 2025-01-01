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*Видео с текстом от DESTINITY 468
*Умер Джон Сайкс 148
*Так будет ли новый альбом SYSTEM OF A DOWN? 117
*LORRAINE LEWIS мутит с OnlyFans и хочет вернуть FEMME FATALE 51
*MICHAEL SCHENKER: «Мне нравится выбирать те ноты, которые я ... 41
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Def Leppard

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28 янв 2025 : 		 DEF LEPPARD выступили без VIVIAN CAMPBELL: видео

26 янв 2025 : 		 Гитаристу DEF LEPPARD пересадили костный мозг

20 янв 2025 : 		 DEF LEPPARD выступили без VIVIAN CAMPBELL

19 янв 2025 : 		 DEF LEPPARD о создании "Pyromania"

10 ноя 2024 : 		 Вокалист DEF LEPPARD: «Мы сможем продержаться 10 лет, если не убьем себя»

29 окт 2024 : 		 DEF LEPPARD о туре

30 сен 2024 : 		 DEF LEPPARD о туре

26 сен 2024 : 		 DEF LEPPARD о туре

17 сен 2024 : 		 Концертное видео DEF LEPPARD

27 авг 2024 : 		 Новый релиз DEF LEPPARD выйдет осенью

26 авг 2024 : 		 Вокалист DEF LEPPARD о сотрудничестве с Тейлор Свифт

25 авг 2024 : 		 Вокалист DEF LEPPARD о Тейлор Свифт: «Это явление — фактически более масштабное, чем THE BEATLES и THE ROLLING STONES вместе взятые»

16 авг 2024 : 		 DEF LEPPARD о туре

7 авг 2024 : 		 DEF LEPPARD в ЗСРнР

3 авг 2024 : 		 Ремиксы от DEF LEPPARD

2 авг 2024 : 		 Гитарист DEF LEPPARD обещает новый альбом

30 июл 2024 : 		 DEF LEPPARD о туре

22 июл 2024 : 		 DEF LEPPARD о туре

11 июл 2024 : 		 Как Tom Morello попал в DEF LEPPARD?

8 июл 2024 : 		 DEF LEPPARD открыли тур

26 июн 2024 : 		 Новое видео DEF LEPPARD

25 июн 2024 : 		 Гитарист DEF LEPPARD: «Новый альбом на горизонте»

20 июн 2024 : 		 DEF LEPPARD о новом сингле

14 июн 2024 : 		 Новая песня DEF LEPPARD с участием TOM MORELLO

14 май 2024 : 		 Вокалист DEF LEPPARD: «Мне не нравится термин "тяжёлый металл"»

24 апр 2024 : 		 Гитарист DEF LEPPARD отметил юбилей "Pyromania"
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|||| 28 янв 2025

DEF LEPPARD выступили без VIVIAN CAMPBELL: видео



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DEF LEPPARD отыграли свой первый в 2025 году концерт без VIVIAN'a CAMPBELL'a, которого подменял гитарный техник Phil'a Collin'a — официальный ролик об этом событии доступен ниже.




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